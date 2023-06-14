深入学习贯彻市委全会精神 为现代化洛阳建设贡献政法力量

昨日下午，全市政法系统学习贯彻市委全会精神全面护航现代化洛阳建设推进会召开，传达学习省委十一届五次全会、市委十二届四次全会精神，安排部署下一步重点工作。市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话。

昨日下午，全市政法系统学习贯彻市委全会精神全面护航现代化洛阳建设推进会召开，传达学习省委十一届五次全会、市委十二届四次全会精神，安排部署下一步重点工作。市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话。

会议指出，全市政法机关要深入学习贯彻市委全会精神，不断增强护航现代化洛阳建设的政治自觉、思想自觉和行动自觉，把学习宣传贯彻市委全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，切实把思想和行动统一到市委部署要求上来，充分认清重大意义，深刻领会重要精神，找准结合转化路径，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，以法治建设的具体行动和实际成效，全面护航现代化洛阳建设新征程。要聚焦服务保障产业发展，深刻把握护航现代化洛阳建设的内在要求，紧紧围绕“产业发展”这个重点，充分发挥政法机关职能作用，维护公平竞争市场秩序，加强市场主体统一平等保护，扎实开展涉企矛盾纠纷预防化解，全面推行涉案企业合规改革，强化司法服务保障，完善企业诉求反映和权益维护机制，为发展“风口产业”、强化科技创新、加快现代化产业体系建设，营造一流法治化营商环境。

会议强调，要积极融入全市发展大局，着力提升护航现代化洛阳建设的实际成效，自觉把政法工作置于全市工作大局中谋划、推进、落实，把政法工作做到人民群众的心坎上，使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。要坚决捍卫政治安全，全力维护社会稳定，为经济发展营造安全稳定和谐的社会环境。要持续深化“三零”创建、“三清两建”、“六防六促”等工作，强化矛盾纠纷源头预防、多元化解，夯实平安建设根基，努力实现本质安全。要依法打击经济金融领域违法犯罪活动，完善落实各类市场主体产权和合法权益依法平等保护机制、执法司法服务保障机制，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌，展现政法担当，贡献政法力量。

张武清、徐哲、封勇参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰）