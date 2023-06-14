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以“五星”支部创建为引领 巩固脱贫成果推进乡村振兴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.12 09:10

　　昨日，全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接暨“五星”支部创建工作会议召开，认真落实全省相关会议和市委十二届四次全会部署要求，通报有关情况，部署下一步工作。市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话。

　　会议通报了全市2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接情况和“五星”支部创建工作情况。

　　会议指出，要提高站位，深刻认识农村“五星”支部创建与全面推进乡村“五大振兴”相互联系、相互呼应、相互融合、相互促进，自觉把“五星”支部创建与乡村振兴深度结合，以“五星”支部创建为引领推动乡村振兴，以乡村振兴成效为标准检验“五星”支部创建，做到一体谋划、一体推进、一体落实。要聚焦问题，切实抓好考核评估反馈问题整改，以整改促落实、提质效；扎实做好涉贫信访舆情工作，转变工作作风，强化源头治理，尽快扭转工作局面。要抓住重点，严格落实防止返贫动态监测和帮扶机制，把符合监测对象条件的农户及时纳入监测范围，通过精准帮扶，让群众得实惠、真受益；以乡贤返乡创业为抓手发展特色产业，加大产业帮扶力度，抓好脱贫劳动力技能培训和转移就业，用足金融政策，促进群众增收；加快项目建设，做好资金保障，加快拨付进度，提升使用效益，做到项目早开工、群众早受益、效益最大化；聚焦“三保障”突出问题和重点群体，压实部门责任，分层分类救助，着力补齐发展短板；提升乡村治理，深入开展“三清两建”专项治理，加快构建以乡里中心为主阵地的基层服务矩阵，增强群众获得感幸福感安全感；坚持分级分类创建与连片集群创建相结合，加快推进乡村建设，积极引育运营商，完善联村带农机制，大力发展民宿经济，打造宜居宜业和美乡村。要严格落实责任，建强基层基础，提升能力素质，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和“五星”支部创建一体推进、落地落细、高质高效，奋力开创洛阳乡村振兴新局面。

　　王森、韩治群参加会议。嵩县、栾川县、市财政局、市人社局作交流发言。 （洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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