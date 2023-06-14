中州时代项目加快释放澎湃动力

电芯厂房、模组厂房已全部进入地上工程施工阶段，模组成品仓、设施房初具外形，宿舍楼与食堂建设有模有样……

项目效果图(资料图片)

电芯厂房、模组厂房已全部进入地上工程施工阶段，模组成品仓、设施房初具外形，宿舍楼与食堂建设有模有样……

随着现场1000多名工人、100余台施工机械轮番作业，昨日，位于伊滨区的中州时代新能源生产基地一期项目建设稳步进行，主体和配套工程均按照预定节点顺利推进，其核心厂房将于年底前主体封顶，规划中的“灯塔工厂”正加速落地，将为推动全市产业“向风而行”进一步奠定坚实基础。

作为市委市政府紧盯风口精准招商、以创新引领发展的重大标志性项目，中州时代新能源生产基地是洛阳“牵手”宁德时代的重大成果，项目全部建成后将打造全国有竞争力的年产值1000亿元新能源电池基地，其中一期第一栋厂房预计在明年下半年建成试运行。

项目建设现场

在从梦想走进现实的过程中，该项目创下一个个纪录，接连释放出澎湃动力——

从开始对接到正式签约仅用时100天，从签约到开工不到100天。在宁德时代“结缘”洛阳的过程中，“我们积极营造最优营商环境，力求做到对接洽谈效率最高、项目落地速度最快，对企业提出的建设诉求给予第一时间答复，并制订了详细完善的落地保障方案。”中州时代项目建设指挥部办公室负责人李珂表示。

正因为此，宁德时代决定按照“灯塔工厂”标准，在项目中投用宁德时代全新一代智造生产线生产麒麟电池。

根据规划，得益于一系列智能设备、自动化设备的大量使用，未来在中州时代新能源生产基地正式运行的智造生产线与现有生产线相比，可实现速度提升300%、产品单体缺陷率达到十亿分之一级别。

在这里产出的麒麟电池，将采用宁德时代第三代CTP(电芯直接集成至电池包内技术)，其体积能量密度、系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达每千克255千瓦时，可让纯电动汽车实现整车1000公里续航。

建设正酣

更多的纪录还在路上。

自开工以来，中州时代项目建设指挥部树牢节点意识，倒排工期，将施工进度排查具体到每天，秉承“一天不耽误，一天不懈怠”理念，推动中州时代项目朝着同类工程建设时间的最短纪录冲刺。

“市委十二届四次全会提出，要抓住中州时代新能源生产基地等重大项目建设契机，与龙头企业合作引进产业链配套项目，带动上下游、左右链产业按市场规律集聚，这为我们后续开展工作进一步提振了信心、指明了方向。”李珂表示。

与中州时代项目一道，“筑巢待凤，花开蝶来”的中州时代配套产业园项目当前也在紧锣密鼓推进当中。该产业园将建设包含新能源动力电池、锂电设备、精密结构件制造及新能源研发在内的多种业态构成组团，通过科学谋划布局新能源项目配套产业链、供应链企业，力争在3年到5年内引入配套产业项目30个，实现产值300亿元以上，为中州时代上下游产业链企业项目招引落地保驾护航。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张若含/文 洛报融媒·洛阳网记者 张光辉/图）