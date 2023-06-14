在重塑产业格局上更加奋发有为——深入贯彻市委十二届四次全会精神之一

城市的荣光，总是离不开产业的繁荣兴盛！

城市的荣光，总是离不开产业的繁荣兴盛！

会前，组团观摩，用半天时间深入一个个重大工程和项目现场，实地感受洛阳产业发展的蓬勃脉动；会中，开门见山，明确会议主旨就是动员全市上下更加坚定自觉地推进现代化产业体系建设……刚刚召开的市委十二届四次全会，再度以系统深入的部署，让“重塑产业格局”成为洛阳最强音。

回望走过的路，从一穷二白的凋敝小城跻身中国五大工业城市，从十几万人口猛增到50多万人，新中国成立之初的洛阳，正是靠着“十大厂矿”的产业加持，转动了“命运的齿轮”。改革开放后，也正是因为错过了“家电井喷”“汽车热潮”“互联网繁荣”等一个个产业新风口、时代新浪潮，洛阳被一个个“后浪”超越……可以说，洛阳发展经历的兴衰荣辱，无不缘于产业发展的起起伏伏！今天，无论我们怎么重视产业发展都不为过。

放眼全国，无论是在广东、江苏等多地考察，还是在中央财经委员会会议、中央政治局会议等重要场合，今年以来，习近平总书记频频提及加快构建现代化产业体系，强调“推进产业智能化、绿色化、融合化，建设具有完整性、先进性、安全性的现代化产业体系”，指出这“关系我们在未来发展和国际竞争中赢得战略主动”，阐释内涵、点明意义，念兹在兹。

智能化、绿色化、融合化，不难理解，构建现代化产业体系，本质上就是对“傻大笨粗”传统产业的颠覆，就是对“高精尖特”战略性新兴产业的奔赴。在新一轮产业变革全面兴起的今天，在新发展格局加快构建、区域经济版图加速重构的今天，我们要“开辟新领域、新赛道，培育竞争新优势”，建设现代化产业体系是关键中的关键。今天，洛阳在先进制造、乡村振兴、文旅融合等领域大力发展一系列“风口产业”，加快重塑产业格局，正是契合地方实际的生动实践。

审视自身，从总投资280亿元的中州时代新能源生产基地项目，未来将带动全市动力电池行业产业规模突破2000亿元，到总投资278亿元的洛阳石化百万吨乙烯项目，未来将带动绿色石化先进材料行业形成千亿级产业规模，再到今年异军突起的新文旅产业，助推洛阳文旅消费爆发式增长……当下洛阳发展之所以热气腾腾，很大程度正在于一手抓传统产业转型升级，一手抓“风口产业”引进培育，重塑产业格局跑出了加速度。

应该看到，今年上半年，全市生产总值、规模以上工业增加值等主要经济指标出现回落。表面上看，这是受制于国内需求不足、外部环境复杂严峻等因素影响，深层次上看，这是我们的发展方式和产业结构受到了冲击。换句话说，正是因为产业结构不优、产业发展不足、内生动力不强，面对风险挑战与下行压力时，才更易受到影响与冲击。正因此，无论是长远培育新动能，还是当前全力拼经济，重塑产业格局都等不得、慢不得！

“入之愈深，其进愈难”，重塑产业格局无异于牵一发而动全身的深刻变革，尤需我们坚定信心、鼓足勇气、保持定力。坚定信心，是因为经过近两年的实践，全市上下凝心聚力抓产业的氛围形成了、成效显现了、势头起来了；鼓足勇气，是因为抓产业绝非一日之功，很多项目特别是大项目从投入到产出往往需要好几年时间，短期难有“显绩”，着实需要一股子甘做“铺路石、栽树人”的魄力；保持定力，是我们绝不能因经济指标一时波动就对发展产业产生动摇，必须把产业发展牢牢抓在手上，久久为功抓下去。

产业兴经济兴，产业强城市强。迈向万亿级经济总量目标的时代使命，重振洛阳辉煌的宏阔梦想，无不在召唤我们更加奋发有为，以重塑产业格局开创现代化洛阳建设新局面！（洛平）