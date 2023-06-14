洛阳首批7所现代化高中建设进入最后冲刺阶段

教室内课桌椅摆放整齐，教学楼旁绿化效果初显，篮球场配色彰显青春活力……11日，在位于洛阳市瀍河区的洛阳外国语学校新校区，施工人员正冒酷暑、顶烈日，加班加点奋战在施工一线，有序推进项目建设收尾工作，为秋季开学做着最后的冲刺。

洛阳外国语学校新校区

教室内课桌椅摆放整齐，教学楼旁绿化效果初显，篮球场配色彰显青春活力……11日，在位于洛阳市瀍河区的洛阳外国语学校新校区，施工人员正冒酷暑、顶烈日，加班加点奋战在施工一线，有序推进项目建设收尾工作，为秋季开学做着最后的冲刺。

洛阳市委市政府高度重视教育工作，多次走访调研学校办学情况，明确指出：新建一批现代化高中，全面推动中心城区教育资源布局优化调整，是洛阳全面贯彻党的教育方针、办好人民满意教育的重大举措。

去年8月，洛阳市举行7所新建高中集中开工仪式，工程建设备受全市上下关注。目前，随着7所新建高中建设陆续进入收尾阶段，这些学校建得怎么样？会“解锁”哪些新功能？能为洛阳高中教育带来哪些新变化？记者进行了调查走访。