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协助转移安置300余名村民！洛阳一救援队收到涿州村民的锦旗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.11 20:36

　　10日，洛阳应急救援协会收到一面来自河北涿州的锦旗。锦旗由涿州市清凉寺街道卢家场村全体村民联名赠送，上面写着“洪水无情洛阳有义 千里驰援共抗洪灾”。

　　前不久，洛阳应急救援协会直属大队曾前往该村救援，期间协助转移安置了该村300余名村民。

　　事情要从8月1日说起。收到涿州市应急管理局邀请，当天，洛阳应急救援协会的7名救援队员，驾驶4辆救援车，携带3艘橡皮艇、玻璃钢冲锋舟等装备，经过10个小时的长途跋涉，于当晚8时赶到涿州。“刚到时，当地狂风暴雨，路牌、大型卡车都几乎被淹没。”救援队员刘建钢回忆。

　　看到眼前的景象，刘建钢深刻体会到救援的紧迫性，在当地向导带领下，立即驾船前往卢家场村展开救援。“村子积水严重，房屋的一层几乎被淹没，道路也看不清楚，给救援行动带来很大的困难。”刘建钢介绍，时间紧迫，他们顾不上多想，只能一边救人，一边熟悉当地情况。

　　“我在这儿，快来救救我！”看到救援队的到来，不少村民连忙呼救。为确保有序救援，刘建钢和其他队员先向村民喊话，“大家放心，我们一定会把你们全部安全转移的。”听到这些，村民的情绪稳定不少。刘建钢等人抓紧展开救援，优先安排老人、孩子登船，转移至安置点，接着是年轻人。

　　“夜晚能见度低，为摸清救援方向，我们专门安排两名救援队员在船前看路。”刘建钢说，他们一会就要用手擦一下脸，早已分不清是汗水还是雨水。经过三天紧张救援，他们完成救援任务，于4日晚返回洛阳。

　　通过洛阳应急救援协会，记者联系到联名送锦旗的发起人——卢家场村党支部书记、村委会主任卢爱民。“救援队员们风雨无阻，冒着生命危险，连夜展开救援，还投放方便面、矿泉水等物资，协助转移安置300余名村民，这些善举我们都铭记在心。”卢爱民表示，他和村民们商量后，决定送锦旗表感谢。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图 通讯员 康望标)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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