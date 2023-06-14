短时强降水、雷暴大风……洛阳将有强对流天气

根据最新气象资料分析，8月11日夜里至12日，受低槽东移影响，我市有一次阵雨、雷阵雨天气过程，雨量分布不均，局部暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

根据最新气象资料分析，8月11日夜里至12日，受低槽东移影响，我市有一次阵雨、雷阵雨天气过程，雨量分布不均，局部暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。 根据最新气象资料分析，8月11日夜里至12日，受低槽东移影响，我市有一次阵雨、雷阵雨天气过程，雨量分布不均，局部暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。过程累计降水量：5毫米到20毫米，局部50毫米以上。 一、天气预报 12日(周六)：小到中雨转阴天，局地有暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温25°C～32°C。 13日(周日)：多云有分散性阵雨或雷阵雨，气温24°C～32°C。 二、风险提示 1.本轮过程以分散性强对流天气为主，降水时空分布不均、局地短时雨强大，山洪、地质灾害、中小河流洪水、城市内涝的气象风险较高。 2.当前正值暑期出游旺季，短时强降水所伴随的低能见度天气、局地雷暴大风导致的道路交通、旅游出行等气象风险较高。 3.请相关部门和县区密切关注属地气象部门发布的最新气象预报信息和气象灾害预警信号，及时采取防范应对举措。夏季天气多变，请关注最新时次的天气预报。 三、防范建议 (一)做好应对准备。各级各部门要加强与气象部门沟通会商，研判形势任务，及时发布预警信息。要严格落实24小时值班值守制度，时刻保持通讯联络畅通，遇有突发事件第一时间报告并妥善处置。按照相关要求，各类应急救援力量要保持全员在岗，做好应急抢险救援准备。 (二)做好重点防范。气象部门要密切关注天气形势发展变化，及时发布监测预警信息。旅游部门要做好景区安全警示提示，必要时关闭景区、疏散游客。住建、城管部门要关注强对流天气带来的不利影响，加强对城市地下空间、立交、隧道、涵洞等易积水点的巡查和防护，提前做好城市排涝准备；督促加固围板、临时构建物、广告牌等，按照相关规定停止高空作业，严防发生坠落、坍塌等事故。自然资源部门要加强地质灾害隐患点监控力度，及时发布风险预警信息，密切关注强降水可能引发山洪、泥石流等次生灾害。水利部门要加强河道、坑塘等重点水域安全管理和险工险段的巡查排险和加固，时刻关注强降水对河道和堤防安全带来的不利影响。公安、交通等部门要加强对事故易发路段的巡查排险，全力保障高速公路、国道、省道等安全畅通。危化、矿山、工贸等行业领域要督促企业严格落实安全生产主体责任，加强对安全设备设施的检修维护，严防因灾害性天气引发安全生产事故。生产单位要做好防雨、防风、防雷电等应对工作，严防因自然灾害引起的生产安全事故。沿黄及西部、西南部县区要重点突出对山洪、泥石流、滑坡等方面的安全防范，确保人员生命财产安全。广大群众要密切关注天气变化，增强安全防范意识，尽量避免户外活动，注意防范洪水风险。⑥