手工制作、绘本阅读……洛阳市少儿图书馆双休日活动多

记者11日从洛阳市少儿图书馆获悉，这个双休日，洛阳市少儿图书馆将依托各分馆开展丰富多彩的活动，丰富少年儿童暑期生活。
记者11日从洛阳市少儿图书馆获悉，这个双休日，洛阳市少儿图书馆将依托各分馆开展丰富多彩的活动，丰富少年儿童暑期生活。
记者11日从洛阳市少儿图书馆获悉，这个双休日，洛阳市少儿图书馆将依托各分馆开展丰富多彩的活动，丰富少年儿童暑期生活。
畅元大厦馆
●萤火虫手工坊《DIY球拍》
活动时间：8月12日(周六)上午10时
活动地点：中州西路22号畅元大厦5楼
活动对象：3—6岁幼儿(亲子)
●萤火虫手工坊《西瓜风扇》
活动时间：8月13日(周日)上午10时
活动对象：6岁以上儿童
●传统文化我传承：小小篆刻家
活动时间：8月13日(周日)下午3时
活动对象：9岁以上儿童
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