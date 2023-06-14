这项全国大赛，洛阳斩获四项大奖

11日，记者从洛阳市体育总会获悉，在刚刚结束的全国社会体育指导员交流展示大会上，代表河南参赛的洛阳选手们表现出色，夺得四项大奖。
11日，记者从洛阳市体育总会获悉，在刚刚结束的全国社会体育指导员交流展示大会上，代表河南参赛的洛阳选手们表现出色，夺得四项大奖。
11日，记者从洛阳市体育总会获悉，在刚刚结束的全国社会体育指导员交流展示大会上，代表河南参赛的洛阳选手们表现出色，夺得四项大奖。
据介绍，此次由洛阳市武术协会派出的8名运动员代表河南队参赛，比赛中洛阳选手以一曲《东方红》夺得太极拳项目民族传统类一等奖。此外，洛阳选手还将最佳编排奖、科学健身创新奖和运动风采奖收入囊中。
洛阳市体育总会有关负责人表示，通过本次交流展示活动，洛阳与其他兄弟省份分享了成功经验，进一步增强了全市社会体育指导员的工作热情，将为洛阳全民健身提供科学规范的指导。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 孙晓宁 涂晓洛 文/图）
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