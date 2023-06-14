永泰门遗址保护展示工程顺利交付

今天上午，记者从永泰门遗址保护展示工程项目方了解到，目前，该工程已顺利完工交付，为河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式的顺利举办奠定基础。

今天上午，记者从永泰门遗址保护展示工程项目方了解到，目前，该工程已顺利完工交付，为河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式的顺利举办奠定基础。

站在历史长河上回望，位于隋唐洛阳城宫城遗址核心区的永泰门遗址，是隋唐洛阳城中轴线上的重要建筑遗迹。永泰门位于应天门北侧，《大业杂记辑校》中记载：“(应天门)门内四十步，有永泰门。”由于应天门是开展政治、外交活动的重要场所，因此永泰门发挥着避免大型活动侵扰大内秩序的重要作用。考古资料显示，根据永泰门步廊发掘情况，永泰门从隋代至唐代相继沿用。

河南三建永泰门遗址保护展示工程项目经理刘涛介绍，永泰门遗址保护展示工程项目，位于隋唐洛阳城宫城中轴线上，北至中州路、南起应天门遗址，东西两侧以定鼎路为界，总建筑面积约4.5万平方米。主要的建设内容包括永泰门、永泰门步廊及南侧水渠、乾元门及乾元门步廊的本体保护展示、投影基站、配电室、环境整治工程(广场区域景观、场地内综合管线)、场地应急照明等。

据了解，该项目自5月5日开工以来，先后派出100多名施工人员、近20套机械设备全力推进施工进度：7月10日项目内给水、雨污水管道工程施工完毕，7月25日广场铺装完成，8月10日两个投影基站及配电室全部施工完成，达到交付标准。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨）(受访者供图)