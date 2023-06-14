权威发布！中国共产党洛阳市第十二届委员会第四次全体会议决议

中国共产党洛阳市第十二届委员会第四次全体会议，于2023年8月10日召开。

中国共产党洛阳市第十二届委员会第四次全体会议决议

（2023年8月10日中国共产党洛阳市第十二届委员会第四次全体会议通过）

中国共产党洛阳市第十二届委员会第四次全体会议，于2023年8月10日召开。

全会由市委常委会主持，市委书记江凌代表市委常委会作了讲话，市委副书记、市长徐衣显就《关于提振信心防范风险推动经济平稳健康发展的实施意见》向全会作说明，市委常委、常务副市长张玉杰就《关于深化营商环境重点领域改革的实施方案》向全会作说明，市委常委、组织部长王森就《关于全面提升干部队伍推动产业发展能力的实施方案》向全会作说明，并通报了《市委2022年度干部选拔任用工作“一报告两评议”结果》。

全会讨论审议了市委常委会2023年上半年工作报告，审议通过了《关于提振信心防范风险推动经济平稳健康发展的实施意见》、《关于深化营商环境重点领域改革的实施方案》、《关于全面提升干部队伍推动产业发展能力的实施方案》。

全会充分肯定了市委常委会2023年上半年工作。一致认为，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是推动经济运行整体好转的攻坚之年。市委常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、省委重大决策部署，团结带领全市干部群众，聚焦加快建强副中心、形成增长极，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，抢抓构建新发展格局战略机遇，坚持以创新引领发展，抓好“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，奋力推动经济运行整体好转，加快推动产业格局重塑，大力实施创新驱动发展战略，着力统筹城乡区域发展，积极推进更高水平改革开放，不断开创文化繁荣发展新局面，持续提升人民群众生活品质，全面提升社会治理现代化水平，纵深推进全面从严治党，推动现代化洛阳建设迈出了坚实步伐。

全会指出，推进现代化建设，最核心的是建设现代化产业体系。经过近两年的努力，全市上下凝心聚力抓产业的氛围已经形成，要进一步强化共识，更加坚定建设现代化产业体系的信心决心。要深刻认识产业发展水平决定着现代化洛阳建设成败，抓住产业这个“牵一发而动全身”的关键点，推动各方面工作向产业聚焦、各方面精力向产业集中、各方面资源向产业倾斜，加快重塑产业格局，为现代化洛阳建设注入强劲动能。要清醒认识洛阳近两年大抓产业取得的明显成效，坚定信心、保持定力，把产业发展牢牢抓在手上，走出一条具有洛阳特色的产业强市之路。要正确认识产业发展对经济增长的拉动规律，发扬“功成不必在我、功成必定有我”的精神，坚定不移抓产业，绝不能因经济指标一时波动就对发展产业产生动摇，真正通过做大做强产业，更好支撑和推动现代化洛阳建设。

全会强调，当前，产业发展既面临许多挑战，也面临重大机遇，要善于危中寻机、化危为机，准确认知、牢牢把握机遇，加快推动产业发展，在建设现代化产业体系上取得新突破。要抢抓新一轮产业变革带来的机遇，深入研究、准确把握产业发展趋势，下更大力气发展“风口产业”，积极抢占产业新赛道，在推动产业转型升级、塑造区域竞争优势上抢占先机，为实现经济持续恢复向好提供有力支撑。要抢抓建设全国统一大市场带来的机遇，以宽广的视野格局谋划推动产业发展，在大局中找准定位、发挥优势，积极开展跨区域产业合作，在更大范围内整合资源、拓展市场，加快推动产业转型升级。要抢抓国家实施逆周期调节带来的机遇，加强对宏观政策的深度研究，提高把握政策机遇的能力，把更多政策红利转化为推动产业发展、稳定经济运行的实际成效。要抢抓新的消费需求不断涌现带来的机遇，深入研究消费变化趋势，持续深化供给侧结构性改革，培育更多契合市场需求的新业态、新产品、新场景，更好发挥消费对经济增长的拉动作用。

全会强调，建设现代化产业体系，必须在落实产业发展“136”工作举措的基础上，坚持问题导向，进一步扭住关键抓手、拿出务实举措，更加精准有效地推动产业高质量发展。要在巩固传统产业基本盘的同时，立足实际把准制造业、乡村特色产业、文旅产业等领域产业风口，突出抓好“风口产业”集群发展、优质企业培育等工作，以开展“以投带引”为重点用好市场化投融资手段，着力发展“风口产业”，加快重塑产业格局，不断提升产业核心竞争力。要持续强化科技创新，着力以平台聚资源，依托科技产业社区培育壮大科技型企业，以数字技术赋能产业转型，统筹推进创新平台建设、创新人才引育、创新资本运作、创新主体培育和科技体制改革，更好以科技创新引领产业升级。要坚持用改革的思维和办法优化营商环境，突出以转变干部思维观念为核心优化政务环境，以深化要素市场化配置改革、下大力气破除市场壁垒为重点优化市场环境，以解决好企业涉法涉诉问题、弘扬契约精神为重点优化法治环境，着力形成良好的产业生态，更好地集聚优质资源、赢得竞争优势。要坚持学习培训和实践锻炼相结合，引导干部加快形成抓产业的新理念，着力提升把握产业风口、服务企业发展、运用资本市场、防范化解风险等方面专业能力，大力弘扬深度研究工作、一线解决问题、勇于攻坚克难、主动靠前服务、狠抓闭环落实等优良作风，加快建设一支适应产业发展需要的过硬干部队伍。

全会指出，面对经济下行压力，要提振市场主体信心，提振居民消费信心，提振扩大投资信心，提振产业发展信心，持续加强融资支持，持续深化改革开放，防范化解重大风险，推动经济平稳健康发展，努力实现全年预期目标。

全会指出，营商环境就是生产力和竞争力，加快建设现代化产业体系，必须打造一流营商环境。要以更高标准、更高水平、更深层次推进营商环境改革，着力构建便捷高效的政务服务体系，营造公平有序的市场环境，建强公平公正的法治诚信保障，打造融合共生的开放创新生态，优化真情实效的涉企服务，完善协调联动的工作机制，不断提高政务服务效率，激发市场主体活力，增强发展内生动力，助推经济高质量发展。

全会指出，干部专业能力很大程度上决定着一个地方的产业发展水平。要统筹抓好理论学习、专业训练、实践锻炼、人才引育，着力提升干部抓产业的专业能力，引导广大干部做到真懂产业、善抓产业，为建设现代化产业体系提供坚强保障。

全会指出，2022年，市委严格对照新时代好干部标准，毫不松懈抓好干部选拔任用工作，取得了明显成效。要结合市委“三项重点工作”，运用好干部选拔任用工作评议结果，更加精准有效地发现和选拔优秀干部。

全会按照党章规定，决定同意曲海滨、吕宗乐、杨红忠、吴志军、练忠杰5名同志辞去十二届市委委员职务。

全会号召，全市各级党组织和广大党员干部要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以只争朝夕的拼劲、迎难而上的闯劲、久久为功的韧劲，坚定信心、抢抓机遇，凝心聚力抓产业，加快建设现代化产业体系，奋力在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌。