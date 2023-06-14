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即日起洛阳地铁学生卡不再年审 延期至18岁
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.11 11:12

　　11日，记者从洛阳市轨道交通集团获悉，洛阳地铁提升服务质量，优化升级学生卡年审业务，方便学生乘客乘车。

　　从2023年8月11日起，对未满18周岁学生，不再进行学生卡年审；18周岁以上且符合优惠政策的，其学生卡需一年一审。

　　需要提醒的是，未满18周岁学生延期学生卡，需要到洛阳地铁任一客服中心进行一次“延期审核”。经过“延期审核”的学生卡，学生未满18周岁不再进行年审。

　　学生卡“延期审核”这样办理

　　办理时间：6:30—22:30

　　办理地点：洛阳地铁各车站客服中心

　　办理流程：本人或代办人携带洛阳地铁学生卡、身份证或户口簿原件(或复印件)、学生证或本学年学校证明原件(或复印件)，到车站客服中心进行审核延期。

　　温馨提醒：

　　1.本年度已新办或已年审的学生卡，可明年至车站客服中心进行学生卡年审延期。

　　2.已满18周岁且符合优惠政策的学生进行学生卡年审后，可使用至次年9月30日。

　　3.地铁学生卡不符合年审延期条件的，可办理卡内余额退款，退款以现金方式退还，余额不足1元的部分不再退还。

　　4.请未年审学生卡乘客及时至车站客服中心点办理“年审延期”，逾期未年审的地铁学生卡将无法使用。

　　洛阳市轨道交通24小时服务热线：0379-86008600

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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