洛阳与三门峡市开展“扫黄打非”联防协作

近日，洛阳市“扫黄打非”办公室联合三门峡市“扫黄打非”办公室及两地文化市场综合行政执法支队等相关单位人员，开展“扫黄打非”区域联防协作活动。 近日，洛阳市“扫黄打非”办公室联合三门峡市“扫黄打非”办公室及两地文化市场综合行政执法支队等相关单位人员，开展“扫黄打非”区域联防协作活动。 两地“扫黄打非”办公室召开座谈交流会，围绕自身“扫黄打非”工作特色、经验做法和进基层示范创建等进行互动，针对如何构建跨区域联防联治、共建共享机制进行深入探讨。 双方签订了“扫黄打非”联防联治工作协议。根据该协议，我市“扫黄打非”办公室、三门峡市“扫黄打非”办公室将加强信息联通、案件联办、市场联查、队伍联建，互相学习先进经验，合力打击涉黄涉非违法违规行为，着力构建联打、联防、联控、联动的“扫黄打非”工作格局。 （洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 尹松峰）