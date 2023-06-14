洛阳开展“周末有约”广场文化活动

记者昨日从市文广旅局获悉，洛阳市“周末有约”广场文化活动近日启动，面向广大市民开展“周末约您来跳舞”(广场舞)和“周末约您来唱戏”(戏曲)互动交流活动，进一步丰富群众文化生活。

记者昨日从市文广旅局获悉，洛阳市“周末有约”广场文化活动近日启动，面向广大市民开展“周末约您来跳舞”(广场舞)和“周末约您来唱戏”(戏曲)互动交流活动，进一步丰富群众文化生活。

此次活动由市文广旅局主办，活动于每周末晚，在涧西区西苑公园，西工区周王城广场、后李社区文化广场，老城区邙山体育公园、东陡谷体育公园，洛龙区定鼎门广场、厚德园新时代文明实践主题公园，瀍河区旭升社区邻里中心外广场开展，现场不仅有戏曲、广场舞培训交流活动，还有专业老师及学员的成果展示等。活动将持续至10月。

在此次广场文化活动期间，洛阳豫剧院演艺有限公司、洛阳曲剧院演艺有限公司、洛阳歌舞剧院演艺有限公司3家市直文艺院团的专业人士还将现场开展互动交流及培训活动，对各城区的文艺骨干及文艺爱好者进行指导培训。

市文广旅局相关负责人表示，下一步将继续围绕群众文化需求，丰富公共文化服务供给，以群众喜闻乐见的形式，开展丰富多彩的文艺演出活动，不断丰富群众的精神文化生活，增强群众的文化获得感、幸福感。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 薛文博）