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“博物馆＋剧本杀”，擦出文旅新火花
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.11 08:38

　　场馆入口游客大排长龙，展厅内人头攒动，预约参观一票难求……这个暑期，洛阳“文博热”持续升温。一些博物馆尝试推出剧本杀类文博创意产品，在沉浸式体验中擦出文旅新火花。

　　报名火爆，剧本杀临时加场

　　“相传，博物馆的每一件文物都有位神秘的守护者，守护着文物的前世今生。可是，有一天一位守护者消失了，他所守护的文物也‘失忆’了……”昨日，在洛阳博物馆展厅内，身着汉服、头戴面具的NPC用充满悬疑的开场白，带领20名玩家开启了当天的剧本杀活动。

　　整场活动从上午9点半持续到下午4点半，其间玩家需要结合NPC的提示和场馆内的文物信息，找回消失的守护者及其守护文物的“记忆”，谜底在5个场景中层层揭开，真相就藏在展厅里。这些来自北京、上海、广州、杭州、西安等地的玩家，随故事走进洛阳的历史，除了“烧脑”的情节推理，还要通过一些益智竞答、互动游戏为自己赢得更多的线索。

　　“这是我们原创的剧本，把文物背后的历史文化掰开、揉碎融进故事里，就是为了让玩家有十足的沉浸感。”洛阳博物馆该剧本杀项目负责人介绍，这一形式是该博物馆首次尝试，原本计划先推出一场，可征集预告发出后，短短两个小时名额就被抢订一空。为此，该博物馆临时增加场次，在8月9日、10日连续推出两场剧本杀活动。

　　颠覆性创意，让年轻群体“上头”

　　场场爆满的剧本杀，还有洛阳古墓博物馆推出的《多少楼台烟雨中》。在这里，游客换上汉服，与穿越至今的NPC“北魏宣武帝元恪”一起，偶遇一位神秘的导游，一步步探寻千年前北魏迁都洛阳背后的历史。

　　“就好像跨越时空，和一代帝王‘隔空对话’，比起博物馆里的文创产品和常见活动，这种创意演绎让人‘上头’。”来自甘肃的游客闵浩是个“00后”，和同行的大学同学体验了《多少楼台烟雨中》后，沉浸其中久久回味。不少年轻的剧本杀玩家表示，经过近年的发展，剧本杀已经从大家围坐在一起的桌游模式，迭代至可身临其境的实景模式，而博物馆从讲故事、造氛围上都有明显优势。

　　“我们接待的玩家以‘90后’‘00后’居多，不少人是看到微博、小红书上的分享慕名而来的。”洛阳古墓博物馆相关负责人介绍，《多少楼台烟雨中》自今年上半年推出以来，剧本和演绎方式历经多次改进、打磨，目前，沉浸式的情节和推理游戏更加丰富，已成为该博物馆的新IP。

　　破解“引流密码”，拉动文旅消费增量

　　比起剧本体验馆里的剧本杀，到博物馆里玩剧本杀价格不菲，但后者包含更多的服务内容，如提供午餐、汉服换装等。例如，洛阳博物馆8月9日、10日的剧本杀活动，单人单次收费为268元。洛阳古墓博物馆的《多少楼台烟雨中》，在团购网站上的售价为每人每次298元。

　　“走马观花式的旅游已经一去不复返，更多的年轻游客愿意为新鲜的创意、产品买单。”采访中，我市多位旅游主播表示，剧本杀类产品进入博物馆，代表博物馆正从“文博思维”向“文旅思维”转变，满足了游客从单纯地听和看到参与互动的需求。在他们看来，剧本杀为网络流量颇高的洛阳“网红博物馆”破解了“引流密码”，有助于拉动文旅消费增量。

　　据了解，目前，我市多家博物馆正在探索“博物馆＋剧本杀”的新玩法，很快，将有更多结合洛阳历史文化特色的产品面世。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 见习记者 李晓楠 通讯员 魏薇 段跃辉）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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