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青年企业家助力河南高质量发展中原行洛阳站活动举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.11 08:35

　　9日至昨日，青年企业家助力河南高质量发展中原行洛阳站活动举行，来自全国、省、市青年企业家协会的近70名青年企业家一同来洛考察。

　　近年来，省委省政府高度重视创新创业和青年人才工作，把创新驱动、科教兴省、人才强省战略放在“十大战略”首位。我市积极响应，大力推进青年友好型城市建设，从创新创业政策优惠、住房保障、生活补贴等多领域构筑青年成长成才的优质平台。

　　青年企业家一行到定鼎门·天街、东方博物馆之都研学营地等地，实地了解我市新文旅产业发展现状；到洛阳大数据产业园、河南神洛新能源有限公司、洛阳铜一金属材料发展有限公司、洛阳科博思新材料科技有限公司、洛阳石化百万吨乙烯项目、河南中科富吉气体科技有限公司等地，考察我市新材料、新技术等产业规模与发展前景。

　　活动中，洛龙区、孟津区分别进行招商引资政策推介。青年企业家纷纷表示，洛阳产业基础雄厚、发展前景广阔，同时创新创业环境优良，十分适合青年成长成才。下一步，大家将结合自身专注领域，持续关注洛阳发展动态，及时在洛阳布局落地相关产业，为洛阳经济社会发展贡献力量。

　　团省委副书记王砧林参加活动。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 郭加琪 通讯员 耿若源）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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