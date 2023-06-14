炎黄科技园入选中国侨联新侨创新创业基地

近日，中国侨联新侨创新创业基地在洛阳炎黄科技园揭牌，该园区是中国侨联认定的第七批“中国侨联新侨创新创业基地”中河南省唯一入选单位。

近日，中国侨联新侨创新创业基地在洛阳炎黄科技园揭牌，该园区是中国侨联认定的第七批“中国侨联新侨创新创业基地”中河南省唯一入选单位。

作为新侨人才集聚度高、创新创业成效好、持续发展潜力足的优质平台，中国侨联新侨创新创业基地是中国侨联组织服务创新驱动发展战略、团结凝聚新侨人才的重要载体。

洛阳炎黄科技园以新一代信息技术为主导搭建平台，陆续培育出中澳大数据研究院、洛阳雅浩、集生生物等一批新侨实力企业。截至目前，该园区已累计孵化420家高科技企业。以揭牌为契机，后续洛阳炎黄科技园将加快基地建设，充分发挥其在创新研发、创业孵化、成果转化等方面的优势，力争吸引更多优秀海外人才来洛创业。

省侨联党组书记、主席杨海强参加揭牌仪式并到洛阳炎黄科技园调研。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 沈云）