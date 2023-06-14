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周口市人大调研组来洛开展专题调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.11 08:18

　　8日至昨日，周口市人大常委会主任吴刚带领调研组来洛，围绕文旅文创融合发展工作开展专题调研。洛阳市人大常委会主任李保国参加活动。

　　在洛期间，周口市人大调研组一行先后到栾川县重渡沟等地，实地了解洛阳乡村旅游和民宿经济发展现状；到隋唐洛阳城国家遗址公园、定鼎门·天街、二里头夏都遗址博物馆和考古遗址公园等地，考察洛阳历史文化遗产的开发利用与保护举措；前往大河荟等地，调研洛阳新文旅产业业态。

　　李保国对吴刚一行的到来表示欢迎。他说，近年来，洛阳深刻把握新文旅产业“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的特征，创新引流方式，丰富消费场景，加快培育新文旅产业业态，成为全国热门的网红打卡地。今年以来，洛阳市人大常委会多次组织专家召开座谈会，为洛阳牡丹、洛阳菜等立法，以“巧快灵”“有特色”的立法保障，为洛阳文旅文创产业发展贡献人大力量。

　　吴刚表示，洛阳文旅文创深度融合、城市旅游破圈出彩，洛阳市人大在推动文旅产业发展上的经验和做法，值得学习和借鉴。周口市人大将立足自身职责定位，充分发挥立法和监督职能，通过深入调查研究，为周口夜游经济、杂技演艺等特色文旅产业发展提供助力与保障。周口市人大也将与洛阳市人大加强业务交流、推进务实合作，共同为两市及全省现代化建设贡献力量。

　　周口市人大常委会副主任刘建中参加调研，洛阳市人大常委会副主任雷雪芹、赵莉等分别参加活动。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 马其欣 通讯员 王亮）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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