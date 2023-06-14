洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

今明两日，洛阳城市区普通高中第二次补充录取开始
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.11 08:24

　　昨日，市教育局发布通知，11日9时至12日18时，我市进行中招二次补录志愿填报，17所高中共有712个补录名额，分数在434分以上且尚未被普通高中录取的考生，可在网上填报补录志愿。

　　●补录计划

　　此次补录涉及17所高中共712个补录名额。其中，公办高中3所，民办高中14所；公办高中统招班2人，公办高中国际班92人，民办高中618人。

　　●补录对象

　　今年参加中考并报考普通高中、尚未被城市区普通高中录取且成绩在最低控制线(434分)以上的学生。

　　●填报时间

　　11日9时至12日18时

　　●填报方法

　　1.考生登录河南省普通高中招生考生服务平台(简称平台，http://gzzs.jyt.henan.gov.cn/zk/)，在弹出的登录页面输入学生准考证号、登录密码、验证码登录。

　　2.点击“征求志愿”的下拉箭头选择相应的志愿(如果错选，点击上面的“清除”两个字)。

　　3.点击“确定”完成选择，再点击“保存”完成填报。

　　需要注意，每名考生只能填报1个志愿。

　　●补录办法

　　依据各普通高中补录计划，遵循考生所填报补录志愿，按照从高分到低分的顺序依次录取，直至录满补录计划为止。各校补录的考生，其中考分数不得低于该学校录取分数线。(各校第二次补录计划、分数线详见“洛阳晚报教育周刊”微信公众号10日推送内容)

　　●报到时间

　　13日14时，各补录考生可登录平台查询录取结果。13日15时至14日18时，被录取考生到高中学校报到。

　　●温馨提醒

　　考生和家长需要注意，公办高中国际班和民办高中均需较高费用，大家要根据家庭状况慎重选择。

　　此外，凡未被平台录取的学生一律不能注册学籍，凡被普通高中录取后未按规定时间到学校报到的考生视为放弃普通高中学籍，大家不要轻信个别学校或个人的违规许愿、承诺，避免造成不良后果。（洛报融媒·洛阳网记者 何奕儒 实习生 周一菲）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    治疗骨质疏松 可别一“钙”而论
    治疗骨质疏松 可别一“钙”而论
    治疗骨质疏松 可别一“钙”而论
        近日，“周润发跑步摔伤肋骨”的消息再次引发人们对骨质疏松的关注。
  • ·有种剧痛叫“带状疱疹”，过度劳累、熬夜会诱发
  • ·中科院陈子江院士团队来洛解决不孕不育难题，速约！
  • ·几个简单小动作，有益健康常做做
    • 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
        漫步城市街头，看看老建筑，赏赏新景观。除了前段时间流行的“特种兵”式旅游，还有一种被称为“Citywalk”(...
  • ·大美中原景绚烂 千山万水赏不完
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 小雨、中雨、大雨！洛阳将迎明显降水过程
  • 洛阳4家“中华老字号”企业通过复核公示
  • 洛阳科慧广场一期绿化工程完成
  • 7月洛阳网“百姓呼声”回复率为99.87%
  • 省运会青少年足球赛 洛阳男女足晋级半...
  • 洛阳市委十二届四次全体（扩大）会议召开
  • 重塑产业格局 加快建设现代化产业体系...
  • 市委十二届四次全会精神在洛阳引发热...
  • 即日起洛阳地铁学生卡不再年审 延期至...
  • 今明两日，洛阳城市区普通高中第二次...
    		•
    百姓呼声
    能否增设涧西区至孟津区的公交？官方回应
    洛阳市什么时候能引进盒马生鲜商超？
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    芙蓉不及美人妆

    金蝉脱壳

    偶遇蹭拍

    惟有葵花向日倾
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605