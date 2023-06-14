今明两日，洛阳城市区普通高中第二次补充录取开始

昨日，市教育局发布通知，11日9时至12日18时，我市进行中招二次补录志愿填报，17所高中共有712个补录名额，分数在434分以上且尚未被普通高中录取的考生，可在网上填报补录志愿。

昨日，市教育局发布通知，11日9时至12日18时，我市进行中招二次补录志愿填报，17所高中共有712个补录名额，分数在434分以上且尚未被普通高中录取的考生，可在网上填报补录志愿。

●补录计划

此次补录涉及17所高中共712个补录名额。其中，公办高中3所，民办高中14所；公办高中统招班2人，公办高中国际班92人，民办高中618人。

●补录对象

今年参加中考并报考普通高中、尚未被城市区普通高中录取且成绩在最低控制线(434分)以上的学生。

●填报时间

11日9时至12日18时

●填报方法

1.考生登录河南省普通高中招生考生服务平台(简称平台，http://gzzs.jyt.henan.gov.cn/zk/)，在弹出的登录页面输入学生准考证号、登录密码、验证码登录。

2.点击“征求志愿”的下拉箭头选择相应的志愿(如果错选，点击上面的“清除”两个字)。

3.点击“确定”完成选择，再点击“保存”完成填报。

需要注意，每名考生只能填报1个志愿。

●补录办法

依据各普通高中补录计划，遵循考生所填报补录志愿，按照从高分到低分的顺序依次录取，直至录满补录计划为止。各校补录的考生，其中考分数不得低于该学校录取分数线。(各校第二次补录计划、分数线详见“洛阳晚报教育周刊”微信公众号10日推送内容)

●报到时间

13日14时，各补录考生可登录平台查询录取结果。13日15时至14日18时，被录取考生到高中学校报到。

●温馨提醒

考生和家长需要注意，公办高中国际班和民办高中均需较高费用，大家要根据家庭状况慎重选择。

此外，凡未被平台录取的学生一律不能注册学籍，凡被普通高中录取后未按规定时间到学校报到的考生视为放弃普通高中学籍，大家不要轻信个别学校或个人的违规许愿、承诺，避免造成不良后果。（洛报融媒·洛阳网记者 何奕儒 实习生 周一菲）