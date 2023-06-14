市委十二届四次全会精神在洛阳引发热烈反响

昨日，中国共产党洛阳市第十二届委员会第四次全体(扩大)会议召开，引发热烈反响。全市广大党员干部纷纷表示，将按照全会部署，更加坚定建设现代化产业体系的信心决心，牢牢把握建设现代化产业体系的关键抓手，奋力开创现代化洛阳建设新局面。

昨日，中国共产党洛阳市第十二届委员会第四次全体(扩大)会议召开，引发热烈反响。全市广大党员干部纷纷表示，将按照全会部署，更加坚定建设现代化产业体系的信心决心，牢牢把握建设现代化产业体系的关键抓手，奋力开创现代化洛阳建设新局面。

“现场聆听会议精神，深入学习建设现代化产业体系的理念、思路、措施，我受益匪浅。”老城区委书记、区长赵书政表示，老城区将聚焦省委文旅文创融合战略，紧扣市委提出的新文旅四个特征，创新产业发展理念，自觉肩负起做大做强新文旅产业的重任，着力打造全国汉服文化输出地和国际新文旅目的地。持续推动洛邑古城火爆“出圈”，确保全年活动声浪迭起、精彩不断、热度不减、好评如潮，做大做强洛邑古城品牌。加快完善古城片区硬件设施，确保洛邑古城二期项目今年“十一”前全面完工，年底前具备全面运营条件。推动文旅文创成支柱，聚焦汉服设计生产、文创产品开发、文旅市场消费等领域，打造经济增长新引擎。

市工信局党组书记、局长魏斌表示，市工信局将把学习贯彻市委十二届四次全会精神和落实产业发展“136”工作举措相结合，聚焦17条优势产业链，加快重塑产业格局，构建现代化产业体系，助力洛阳建设全国重要的先进制造业基地。通过进一步延链补链强链，加快重大项目建设，做强新能源、电子化工材料等千亿级优势产业集群；通过强化头部企业培育，提速传统产业转型升级，做优农机装备、高端轴承等百亿级特色产业集群；通过加大政策资源扶持力度，开展优质企业招引培育，做大机器人与数控机床、生物疫苗、人工智能等成长性好的新兴产业集群。

“大会鼓舞人心、催人奋进，让我们进一步坚定了信心、明确了目标。”市民营经济发展促进中心主任张晓莉表示，将围绕产业发展这一现代化洛阳建设的首要任务，深入开展“万人助万企”活动，不断优化营商环境，推动优质存量企业做增量；强化“有解”思维，进一步破除市场壁垒，让民营经济主体公平参与市场竞争；围绕新能源、新材料、新IT、新文旅、智能装备等优势产业链，按照行业细分和新兴业态建强专业协会，建立完善民营企业产权和企业家合法权益保护制度，以“研究产业、服务企业”为关键，引导全市民营企业在现代化产业体系建设中坚定信心决心、展现担当作为。

市工商联主席、洛阳天久科技有限公司董事长侯建军表示，将深入学习贯彻市委十二届四次全会精神，以新时代民营经济“两个健康”示范市创建为抓手，积极开展政策宣传解读、企业家培训，培育具有全球视野、精通现代企业管理的新时代民营企业家队伍，扎实开展助企服务活动，进一步加强商(协)会建设，引导民营企业积极向“风口产业”集聚，以创新驱动促进绿色转型，以新气象新作为推动全市民营经济高质量发展，为现代化洛阳建设贡献工商联力量。

“这次大会为企业发展和项目建设注入了新的‘强心剂’。”中州时代新能源生产基地项目相关负责人表示，市区两级的高度关注和大力支持，为中州时代项目建设快速推进提供了坚强保障。下一步，将在大会精神指引下，进一步树牢安全意识，压实安全责任，安全文明施工；树牢精品意识，按照“灯塔工厂”标准，将中州时代项目建设成为一流生产基地；树牢节点意识，紧抓项目建设，确保项目按照时间节点投产达效。

“我们中南高科科技产业社区围绕对接中航光电这一龙头企业，已集聚近80家产业链配套企业，带动光电元器件产业集群发展，探索走出了一条新的产业集聚发展之路。”中南高科区域公司总经理刘国锋表示，下一步，科技产业社区将继续聚焦光电产业链上下游外招内引，以平台聚资源，充分发挥集团“产业资源导入”和“产业服务”两大核心板块平台优势，搭建三级梯度培育体系，为园区企业提供全生命周期服务，努力实现政府、企业、园区三方共赢。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞）