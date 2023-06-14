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社论：坚定不移加快建设现代化产业体系
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.11 08:21

　　建设现代化产业体系，洛阳再吹冲锋号！

　　深入贯彻党的二十大精神，认真落实省委十一届五次全会精神，昨日召开的市委十二届四次全体(扩大)会议，对市委常委会上半年工作进行总结，并着重对现代化产业体系建设进行再部署，动员全市上下以更加奋发有为的精神重塑产业格局，以产业发展新成效推动现代化洛阳建设迈上新台阶。

　　从一场场市委专题会，到一次次观摩推进会，再到这次市委全会，今日洛阳对产业发展的部署频次、重视程度，超乎想象。为什么坚定不移抓的是产业，凝心聚力抓的还是产业？这次全会重申缘由——因为“推进现代化建设，最核心的是建设现代化产业体系”，因为“加快建设现代化产业体系是重振洛阳辉煌的关键之举”！

　　回溯过往，正是“十大厂矿”的产业布局，造就了洛阳当年“共和国长子”辉煌，奠定了今日“副中心城市”的基础。今天我们要重振洛阳辉煌，就必须重振产业辉煌。传统产业占比较高，产业结构总体不优，当下洛阳产业发展不足的问题仍较突出。如果我们不从根本上改变这一局面，经济增长就缺乏强劲引擎，城市提质、乡村振兴、民生改善就没有持久动力，现代化洛阳建设就无从谈起。况且当前经济下行压力依然较大，要稳住经济基本盘，尤需在产业发展上持续用力，以稳产业来稳增长、稳预期。可以说，在全市发展大局中，产业“牵一发而动全身”。

　　“洛阳近两年大抓产业取得了明显成效！”奋进新征程、立足开局年，洛阳纵深推进“136”工作举措，抢占“风口产业”新赛道，产业发展活力涌动。看，中州时代新能源生产基地、洛阳石化百万吨乙烯等重大项目火热建设，一家家产业链配套企业紧跟“龙头”纷至沓来，一个个百亿乃至千亿级产业集群蓄势崛起；汉服体验、沉浸演艺、剧本娱乐等新文旅产业蓬勃兴起，上半年洛阳旅游人次和收入同比增长96%和134.6%，文旅产业逆势上扬；特色种植、牛羊养殖、民宿经济等乡村特色产业拔节生长，振兴图景加速呈现……今天的洛阳，也成了“有风的地方”！

　　当然，从传统走向新兴，从低端跃向高端，建设现代化产业体系注定是场艰辛跋涉，不会一蹴而就。正如今年上半年，全市生产总值同比增长3.9%，高于全省0.1个百分点，但低于全国1.6个百分点；规模以上工业增加值同比下降2.1%，低于全国全省增速。经济增速回落，固然与今年以来“外需承压、内需不足”的大环境有关，但根源还是在产业发展上。一方面，过去多年一次次错失风口，使洛阳产业格局迟迟未有大改变，经济发展的内生动力不强；另一方面，尽管我们今天落地了一大批“风口产业”项目，但目前多处在初期建设阶段，从投入到产出需要一个过程，对经济增长的拉动还不明显，无法立竿见影体现在当期经济指标上。

　　这就启示我们，要正确认识产业发展对经济增长的拉动规律，把握好当前与长远、显绩与潜绩的关系，发扬“功成不必在我、功成必定有我”的精神，保持历史耐心和战略定力，绝不能因经济指标一时波动就对发展产业产生动摇。同时，我们也要深入贯彻全会部署，积极抢抓新一轮产业变革、建设全国统一大市场、国家实施逆周期调节、新的消费需求不断涌现等带来的重大机遇，牢牢把握发展“风口产业”、强化科技创新、优化营商环境、打造过硬队伍等关键抓手，全力推动洛阳产业“乘风而上”。

　　“产业发展水平决定着现代化洛阳建设成败。”让我们牢牢把产业抓在手上，加快建设现代化产业体系，推动各方面工作向产业聚焦、各方面精力向产业集中、各方面资源向产业倾斜，奋力走出一条具有洛阳特色的产业强市之路！
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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