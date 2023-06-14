小雨、中雨、大雨！洛阳将迎明显降水过程

今日洛阳多云到阴天，夜里转小到中雨，偏南风2级到3级，气温24℃到33℃。

眼下虽已进入立秋节气，但我们还得经历一段时间暑热天气，也就是所谓的“秋老虎”。这段时间，在饮食上应以滋阴清热、润燥健脾为主；进入末伏，切忌猛吹空调、喝冷饮，应起居有常、适量运动、预防感冒。

省气象台预报，未来3天我省以分散性的阵性降水为主。今天傍晚降水拉开序幕，主要在我省西部、北部地区，明天全省大部分地区有阵雨、雷阵雨，雨量分布不均，我省北部、南部部分县市有中到大雨，局地暴雨，并伴有强对流天气。

市气象台根据最新的气象资料分析，短期内我市受高空反气旋环流和中低层偏东气流共同影响，今天夜里到明天，受高空低槽东移南压影响，有小到中雨，局地有大雨。

近几日天气预报

今天：多云到阴天，夜里转小到中雨，偏南风2级到3级，气温24℃到33℃。

明天：小到中雨转阴天，局地有大雨，偏南风转偏西风3级，气温25℃到32℃。

13日(周日)：多云有分散性阵雨或雷阵雨，气温24℃到32℃。

14日(周一)：晴天到多云，气温24℃到32℃。

15日(周二)：多云转晴天，气温24℃到32℃。

16日(周三)：晴天间多云，气温24℃到33℃。

17日(周四)：晴天转多云，气温25℃到34℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）