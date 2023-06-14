洛阳理工学院学子三下乡：争做核工业“蒲公英” 播撒核种育英才

洛阳理工学院环境工程与化学学院“读万卷，行万里”暑期社会实践团“星火”精神志愿宣讲团于7月26日—8月9日奔赴河南省洛阳市宜阳县的香鹿山镇后庄小学开展了支教及主题宣讲活动。

洛阳理工学院环境工程与化学学院“读万卷，行万里”暑期社会实践团“星火”精神志愿宣讲团于7月26日—8月9日奔赴河南省洛阳市宜阳县的香鹿山镇后庄小学开展了支教及主题宣讲活动。

7月26日，宣讲团成员来到香鹿山镇后庄小学，通过动画短片，志愿者向学校同学们热情讲述了“两弹一星”精神的形成和具体内涵。20世纪的五六十年代，党中央在帝国主义的核威慑、核讹诈之下做出了研制“两弹一星”的伟大英明决策，老科学家们于困苦中开拓，于筚路蓝缕中启山林，仅用十二年的时间实现零起点到两弹一星的巨大跨越。震惊世界的擎天巨响，汇聚了多少中华儿女的坚守与奉献，也让新中国以更自信的面貌屹立在了世界的东方。

忆往昔峥嵘岁月稠，看今朝旖旎风光秀。志愿者们带领同学们回顾我国核事业发展的历程，PPT上页页轻巧翻过，图片与文字却难绘出中国核工业发展的漫长与艰辛。从1955年到如今，我国科技工作者白手起家筑脊梁，近七十载奋斗，我国已经拥有原子弹、氢弹、核潜艇、“华龙一号”三代核电、高温气冷堆等大国重器，我国核工业取得举世瞩目的丰功伟绩，筑牢大国根基。志愿者慷慨激昂的讲述感染了在场的同学们，无一不露出激动自豪的神情。相比这些大国重器，更为贴近人们日常生活的是核技术应用，这是和平利用原子能的一个重要方面，被广泛应用于工业、医疗、农业、环保、资源勘探、公共安全等多个领域，核技术应用产业作为核产业的轻工业，潜力无限，为人类社会的发展进步、美好生活做出了很大贡献。在此部分过程中的问答环节，同学们兴致勃勃，踊跃参加，课堂氛围很是活跃。

事在人为，“横空出世莽昆仑，阅尽人间春色”，昆仑山纵然再雄伟险峻，然而世上没有比人更高的山峰。讲起老科学家的光辉事迹时，志愿者的声音铿锵有力，神情激昂。越千尺天堑、赴大漠戈壁、探深山野林，以身许国，何事不可为，钱三强、王淦昌、邓稼先、郭永怀、彭士禄等无数先驱怀着碧血丹心的爱国之情和舍我其谁的报国之志，以智慧、青春和热血挺起了民族的脊梁。老一辈科技工作者们隐姓埋名、赴无人之境、以身许国，用生命践行“两弹一星”精神，书写青春忠诚。电子屏幕上，一张张坚毅认真的脸庞划过，为中华民族的强大献出生命的英灵忠魂，是共和国永远不会忘却的记忆。

赓续红色星火，谱写新时代的伟业篇章。当代中核青年正在以高昂的精神，积极践行“强核报国、创新奉献”的新时代核工业精神，涌现出了一大批的青年榜样。“大国工匠”未晓朋作为核级管道焊工，在五十度高温下长时间劳作十几个小时亦能出色完成核电站主管道焊接施工任务，甚至达到焊接口合格率百分百的“神迹”。核工业西南物理研究院聚变科学所所长钟武律带领平均年龄仅33岁的“种太阳”团队，攻坚克难，勇攀高峰，为我国新一代“人造太阳”(HL-2M)装置首次放电做出了重要贡献。他们在青春赛道上跑出了中核加速度。中核人以“干惊天动地事，做隐姓埋名人”为己任，坚持强军首责，坚守国家安全和国防建设，坚决做到“后墙不倒”。

驰骋想象，共绘科技未来。在互动环节过程中，志愿者们向同学们发放提前准备好的材料，指导其以导弹为素材，在此基础上用彩笔进行涂色和个性绘画创作。同学们有天马行空的想象和无限的创造力，绘制了许多优秀作品。画作斑斓各异，相同的是都寄寓着他们对祖国科技事业的美好展望与希冀。活动结尾，志愿者们发放了贴纸礼物，为同学们盖有趣的印章。在志愿者的引导下，同学们也在自觉成为“两弹一星”精神的继承者、弘扬者和践行者。

核工业是高科技战略产业，是国家安全的重要基石。历史的车轮滚滚向前，“两弹一星”精神却历久弥新，新时代青年更要以传承弘扬“两弹一星”精神为己任，自觉做核工业的“蒲公英”，把核事业、核技术的种子播撒进人们的心中。

(洛阳理工学院，吴梅玲)