一文详解中国共产党洛阳市第十二届委员会第四次全体（扩大）会议精神

产业兴则经济兴，产业强则城市强。推进现代化建设，最核心的是建设现代化产业体系。

产业兴则经济兴，产业强则城市强。推进现代化建设，最核心的是建设现代化产业体系。

市第十二次党代会以来，经过近两年的实践，全市上下凝心聚力抓产业的氛围已经形成，广大干部抓产业的思维理念和方式方法发生了深刻变化，引领产业发展迈上新台阶。

市委十二届四次全会深入贯彻党的二十大精神和省委部署要求，对加快建设现代化产业体系进行全面部署，引导全市上下进一步坚定抓产业的信心决心、认清抓产业的重大机遇、把准抓产业的关键抓手，着力重塑产业格局，奋力开创现代化洛阳建设新局面。

为帮助全市上下更好理解把握全会部署要求，本报推出全会精神图解，系统梳理产业发展的重要意义、战略机遇、关键抓手，进一步营造凝心聚力抓产业、奋力攻坚闯难关的浓厚氛围。敬请关注。

更加坚定建设现代化产业体系的信心决心

●产业发展水平决定着现代化洛阳建设成败

地区间的差距，从根本上讲是产业发展的差距；地区间的竞争，说到底是产业发展的竞争。当前，经济下行压力较大，尤其要在产业发展上持续用力，通过稳产业来稳增长、稳预期，确保稳住经济基本盘。

——要抓住产业这个“牵一发动全身”的关键点，推动各方面工作向产业聚焦、各方面精力向产业集中、各方面资源向产业倾斜，加快重塑产业格局，为现代化洛阳建设注入强劲动能。

●洛阳近两年大抓产业取得明显成效

中州时代新能源生产基地、洛阳石化百万吨乙烯等重大产业项目开工建设，带动一批产业链配套企业签约落地，新材料、新能源、新一代信息技术、人工智能等制造业“风口产业”加快布局，畜禽养殖、特色种植、民宿经济等乡村特色产业加快发展，汉服体验、沉浸演艺、剧本娱乐、研学旅行、电竞数娱等新文旅产业蓬勃兴起，产业发展迈上了新台阶。广大干部抓产业的思维理念和方式方法发生深刻变化，产业发展的路子越来越明晰。

——要从产业发展成效中得到启示、受到鼓舞，坚定信心、保持定力，把产业发展牢牢抓在手上，走出一条具有洛阳特色的产业强市之路。

●正确认识产业发展对经济增长的拉动规律

发展产业从投入到产出需要一个过程，近两年实施的一批重大产业项目成长性好、带动性强，蕴藏着拉动经济增长的巨大潜力。

——要发扬“功成不必在我、功成必定有我”的精神，坚定不移抓产业，更好支撑和推动现代化洛阳建设。