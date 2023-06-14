2023快手光合创作者大会：将投入4000亿+流量 助力创作者变现超千亿

8月10日，2023快手光合创作者大会在上海外滩举行，本次大会以“热爱，让收获更多”为主题，全方位回顾了过去一年快手的内容生态趋势与创作者成长机遇，并重磅发布创作者服务战略。

8月10日，2023快手光合创作者大会在上海外滩举行，本次大会以“热爱，让收获更多”为主题，全方位回顾了过去一年快手的内容生态趋势与创作者成长机遇，并重磅发布创作者服务战略。会上，快手宣布未来一年将面向超700万优质创作者，投入超4000亿流量扶持，预计全年有望帮助全平台创作者实现变现超千亿。

12年陪伴风雨无阻，热爱让收获更多

作为真实、富有生命力的数字社区，快手持续帮助每一位老铁用自己的方式记录世界、追求真实、拥抱生活，以个体的力量连接起人与人、人与货、人与机会，向真而生。在这样的底色下，三农、体育、娱乐、游戏、泛知识等多个垂类板块快速成长，并且拥有了独特的大众视角。

快手科技创始人兼CEO程一笑在大会现场透露，过去一年，有超过2200万人在快手获得收入。据悉，自2019年起，连续三年时间每年有超过2000万名创作者在快手获得收入。“创作者早已不仅仅是内容创作者，他们还深刻的介入了交易环节，成为覆盖内容场和交易场的全场域创作者。”程一笑说，为用户及社会创造长期价值，是快手一直坚持的愿景及目标，快手希望用科技的力量，让劳动和创造释放更大的能量，让价值创造者得到更好的回报。

快手科技创始人兼CEO程一笑

针对快手长期强调的让创作者能够“有恒心者有恒产”，快手主站业务与社区科学负责人于越也在会上介绍了未来一年的核心服务战略。于越表示，未来一年，快手将投入超4000亿流量扶持优质创作者，整体覆盖的创作者规模预计超700万，预计全年有望帮全平台创作者实现变现超千亿。

快手主站业务与社区科学负责人于越

同时，快手会在“丰富多元”、“原生特色”、“健康可持续”三个层面持续发力，大力优化分发策略，鼓励更多原创、优质、用心的内容创作，持续提升生态内容健康度。

此外，为了更好的帮助创作者解决变现痛点，快手也将持续加强生态与基建建设。

营销变现方面，磁力聚星已成为快手创作者变现的重要平台。快手商业化业务负责人王剑伟表示，今年6月磁力聚星广告主同比增长接近40%，Q2商单同比增长两倍。基于磁力聚星，快手商业化还推出了“品牌星推官”和“小麦计划”两个扶持项目，从对接项目、流量扶持、费率减免等多方面给予创作者实惠。同时，今年3月快手还推出了帮助创作者变现的新产品“磁力万合”，截至目前已助力10万+创作者变现，其中30%的创作者是首次获得收入。

快手商业化业务负责人王剑伟

电商变现方面，今年快手也将更多的扶持中腰尾部电商创作者，为他们提供包括流量、现金在内的多种激励补贴。并进一步完善泛货架体系，将激励从单纯的直播扩展到短视频、橱窗等多个场景，鼓励电商创作者们在快手做更全域的经营。

会上，快手本地生活业务负责人笑古也介绍了该业务的最近进展。据悉，与2023年1月相比，6月，快手本地生活的消费用户规模增长了498%，支付GMV增长了848%，达人变现规模增长212%，优质达人规模增长816%。为了帮助创作者快速获得收入，目前，快手已经为本地生活创作者推出了专门的扶持政策“飞鸟计划”，包含亿级流量、千万现金、十万好货、百场培训；同时，近期，快手还推出了“敢比价”和“信任购”两个商品标识，旨在用最具性价比的商品留住用户，带给用户最具性价比的消费体验。

快手本地生活业务负责人笑古

4000亿流量扶持、AIGC赋能及服务升级，让每一位创作者有收入

越来越多的创作者在快手积极创作和经营，过去一年，创作者发布作品数增长14.8%，活跃发文作者数增长11.0%，活跃万粉作者较去年同期增长31%，连续12个月持续创作作者达3278万人，较去年同期增长18%。

真实有活力的社区氛围背后，快手持续以流量和服务为创作者加码。过去一年，在快手，超600万创作者获得3800亿流量扶持，累计涨粉超270亿。在此过程中，超过2200万名创作者在快手获得了近900亿的收入，过去半年快手创作者总收入同比增长24%，在平台有超过2种收入来源的创作者年同比增幅达17%。

快手主站运营管理和分析负责人张璐表示，在各种时代背景元素的碰撞下，快手将持续为创作者提供更多样的机会和更确定的政策与未来，所有的热爱，都能收获更多。同时，快手也将直面创作者的核心痛点，持续加码更多收获和更多服务两大战略方向。

快手主站运营管理和分析负责人张璐

在更多收获方面，快手提供了更加丰富的变现方式。具体而言，一是面向全量作者，简化变现开通门槛，依托磁力万合、商品分销、任务中心等普惠变现方式，让创作者专注于优质创作，人人都能有机会获得收入。二是面向优质潜力创作者，全面升级光合计划，拿出上亿现金和近千亿流量、提供专属成长通道，扶持新加入快手的创作者。三是面向MCN机构推出“炬光计划”，调动商业生态上下游，投入千万现金与上亿流量，帮助机构创作者更好地变现。

在更多服务方面，快手全面升级创作者服务体系，不仅为不同阶段的创作者量身打造一系列创作工具，还推出全新的成长权益体系，守护创作者创作的每个瞬间和成长的每个阶段。

除了助力创作者多元变现，快手还加码推动AIGC技术升级，让视频创作更简单，帮助创作者提升创作效率。快手生产、社交业务负责人肖新攀表示，快手APP、快影、一甜相机正在探索AI文生图、AI推荐文案、AI素材、AI照相馆等一系列AIGC功能和效果玩法，近期还将内测AI四格漫画、AI生成影视解说脚本、AI生成商品介绍脚本、AI一键Vlog剪辑等能力，赋能更多的创作者。

在AIGC玩法不断上新的背后，快手的技术能力提供了关键支撑。会上，快手展示了全模态、大模型AIGC解决方案和AIGC数字人产品快手智播，还首次正式公布了大模型方面的进展。快手AI、用户增长业务负责人王仲远表示，快手“全模态、大模型AIGC解决方案”基于自研的基座大模型，提供文本生成、图像生成、3D生成、音乐生成、视频生成等技术能力，覆盖从灵感启发到创意生成、从多元素材提供到智能化制作的内容创作全流程，通过人机协同，让创意更新奇、素材更多元、制作更轻松。其中，快手的语言大模型在同等规模参数下，在行业里主流的绝大部分基准模型测试中取得第一。快手智播已经在快聘等具有社会价值向的场景落地，部分场景效果接近真人实拍。

在平台的持续赋能下，创作者们在快手持续获得收入之余，也逐步加深对创作者这一新职业身份的认同感。数据显示，截至2022年底，快手平台带动就业机会3621万个。越来越多的职业人群和创业者，正在将业务迁移到短视频和直播新场景。

创作者是快手整个生态的核心。程一笑表示，快手希望创作者能赚到钱，并且能长期稳定地赚到钱，作为平台，快手要做好服务，给创作者创造更好的创作条件和变现机会。

在多元的社区生态下，快手希望创作者生态是一个正循环，每一个创作者的每一次创作，都会有收获，无论什么类型、什么身份，在快手都有属于自己的成长之路和无限可能。