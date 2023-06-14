7月洛阳网“百姓呼声”回复率为99.87%

10日，记者获悉，洛阳网“百姓呼声”平台7月共收到各类帖子9992条。其中，投诉类6667条、咨询类2598条、建议类727条；已回复帖子9979条，回复率为99.87%，比6月上升0.23个百分点。

10日，记者获悉，洛阳网“百姓呼声”平台7月共收到各类帖子9992条。其中，投诉类6667条、咨询类2598条、建议类727条；已回复帖子9979条，回复率为99.87%，比6月上升0.23个百分点。 10日，记者获悉，洛阳网“百姓呼声”平台7月共收到各类帖子9992条。其中，投诉类6667条、咨询类2598条、建议类727条；已回复帖子9979条，回复率为99.87%，比6月上升0.23个百分点。 在职能部门方面，诉求问题涉及政府职能部门49个，其中46个回复率为100%。 在县区政府方面，诉求问题涉及县区政府15个，其中14个回复率为100%。 在公共服务行业方面，诉求问题涉及公共服务行业单位38个，其中32个回复率为100%。 此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。7月共抽查“百姓呼声”帖子4500条，抽查结果显示，有6个单位共18条帖子存在敷衍答复情况。其中，伊川县8条、洛宁县4条、洛阳市生态环境局2条、洛阳市消防救援支队2条、洛阳市人力资源和社会保障局1条、偃师区1条。 7月“百姓呼声”未及时回复情况 职能部门 回复为0的单位：洛阳市防震减灾中心(帖子总数1条)、洛阳市审计局(帖子总数1条)、洛阳市邮政管理局(帖子总数1条) 县区政府 伊川县：帖子总数255条，1条未回复 公共服务行业 洛阳火车站：帖子总数44条，4条未回复 洛阳文旅集团：帖子总数57条，1条未回复 洛阳农发投资集团：帖子总数5条，1条未回复 中原银行：帖子总数42条，1条未回复 光大银行：帖子总数4条，1条未回复 中信银行：帖子总数3条，1条未回复 （洛报融媒·洛阳网记者 余子愚）