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7月洛阳网“百姓呼声”回复率为99.87%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.10 18:05

　　10日，记者获悉，洛阳网“百姓呼声”平台7月共收到各类帖子9992条。其中，投诉类6667条、咨询类2598条、建议类727条；已回复帖子9979条，回复率为99.87%，比6月上升0.23个百分点。

　　在职能部门方面，诉求问题涉及政府职能部门49个，其中46个回复率为100%。

　　在县区政府方面，诉求问题涉及县区政府15个，其中14个回复率为100%。

　　在公共服务行业方面，诉求问题涉及公共服务行业单位38个，其中32个回复率为100%。

　　此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。7月共抽查“百姓呼声”帖子4500条，抽查结果显示，有6个单位共18条帖子存在敷衍答复情况。其中，伊川县8条、洛宁县4条、洛阳市生态环境局2条、洛阳市消防救援支队2条、洛阳市人力资源和社会保障局1条、偃师区1条。

　　7月“百姓呼声”未及时回复情况

　　职能部门

　　回复为0的单位：洛阳市防震减灾中心(帖子总数1条)、洛阳市审计局(帖子总数1条)、洛阳市邮政管理局(帖子总数1条)

　　县区政府

　　伊川县：帖子总数255条，1条未回复

　　公共服务行业

　　洛阳火车站：帖子总数44条，4条未回复

　　洛阳文旅集团：帖子总数57条，1条未回复

　　洛阳农发投资集团：帖子总数5条，1条未回复

　　中原银行：帖子总数42条，1条未回复

　　光大银行：帖子总数4条，1条未回复

　　中信银行：帖子总数3条，1条未回复

　　（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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