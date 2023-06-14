穿越神都，品味洛阳。8月9日下午，由洛阳市文化广电和旅游局主办的“穿越神都 品味洛阳”洛阳旅游年票暨乘飞机免门票游洛阳粤港澳大湾区推介会在广州举行。

穿越神都，品味洛阳。8月9日下午，由洛阳市文化广电和旅游局主办的“穿越神都 品味洛阳”洛阳旅游年票暨乘飞机免门票游洛阳粤港澳大湾区推介会在广州举行。本次推介会分为广州站、深圳站两场，其中，广州站为第一场。旨在通过宣传推广洛阳文旅资源，充分发挥洛阳旅游年票在洛阳文旅消费和文旅产业发展中的杠杆带动作用，拓展粤港澳大湾区文旅市场，推动区域文旅经济高质量发展。广州市文化广电旅游局局领导陈泽华，广州市文化广电旅游局市场推广处四级调研员李海舟，洛阳市文化广电和旅游局党组成员、副局长赵红彬，洛阳市文化广电和旅游局四级调研员赵晖以及来自两地文旅主管部门领导、景区、旅行社、媒体等共计100余人参加广州推介会。

广邀天下客 洛阳欢迎您

推介会现场，奇异绚丽的美景展陈、创意十足的文创礼品，无一不展现着洛阳厚重的历史文化与绮丽的山水风貌。

赵红彬表示，洛阳是一座底蕴深厚、源远流长的千年古都，一幅绚丽多彩、独具魅力的山水画卷，一个古今辉映、充满活力的旅游名城。龙门石窟、白马寺、关林、明堂、天堂、应天门等历史古迹熠熠生辉，老君山、白云山、鸡冠洞、重渡沟等自然风光奇俊秀丽，剧本杀、汉服热、研学潮、博物馆奇妙夜等沉浸游玩引领打卡热潮。近年来，洛阳抢抓文旅产业发展“新风口”，瞄准文旅消费新特点，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，培育个性化、多样化、品质化消费新业态，洛阳正成为全国游客纷至沓来的沉浸式旅游目的地。同是历史文化名城、丝绸之路重要节点，洛阳与广州有缘，希望两地以此次推介会为契机，汇聚双方资源优势，共同发展文旅经济，推动两地人民越走越近，越走越亲。

推介会现场，洛阳旅游为粤港澳大湾区带来一系列诚意满满的优惠政策，其中，最为“吸睛”当属“乘飞机免费游洛阳”重磅优惠。据悉，2023年7月18日起至2023年12月31日，洛阳市推出“乘飞机免门票游洛阳”活动，乘飞机抵达洛阳的游客，在抵洛后10天内(含当天)，通过“洛阳旅游”“享游洛阳”微信公众号专题页面预约，即可凭登机牌(纸质/电子)免费畅游包含老君山、白云山、重渡沟等在内的70家景区。(搜索了解详情>>官宣！乘飞机可免门票游洛阳！)

携手创未来 文旅市场齐开拓

2022年，为纪念香港回归祖国25周年、粤港澳大湾区五周年，洛阳市面向粤港澳大湾区发行“洛阳旅游年票粤港澳大湾区纪念卡”，向粤港澳大湾区居民发出畅游古都的邀请函。

今年，为进一步加强区域联动，引客入洛，洛阳再次来到粤港澳大湾区进行旅游资源和年票优惠政策推介，推介会现场，洛阳旅游年票暨乘飞机免门票游洛阳粤港澳大湾区惠民活动正式开启。

据悉，洛阳旅游年票是洛阳市推出的一项文旅惠民举措，目前仅针对洛阳市和周边地区发行，粤港澳大湾区是洛阳市唯一面向省外区域发行的地区。

目前，洛阳旅游年票覆盖景区55家，门票总价值2871元，鼎鼎有名的龙门石窟、白云山、龙潭大峡谷等景区均包含在内。一张旅游年票，可以在洛阳唱响“四季歌”。春天，细嗅国色天香，看万亩花海倾情盛放；夏天，乐游避暑胜地，赏生态美景错落有致；秋天，揭秘遗迹密码，品历史复原对话文明；冬天，探寻城市宝库，以时代赋能文化自信。55家景区，55种体验，百处流连，千般乐趣。

推介会现场，洛阳市文化旅游服务中心与中旅旅行粤港澳区域公司举行签约仪式，双方达成战略合作，约定深挖粤港澳大湾区市场。据悉，此次签约将在粤港澳大湾区11地市，每地市选择1~2个旅行社设立洛阳旅游年票代售点，预计逐步成立20余家，为粤港澳大湾区民众带去洛阳文旅福利，共促两地旅游经济协同发展。此外，河南港中国际旅游集团与中旅旅行粤港澳区域公司、河南环球国际旅游有限公司与广东研学汇国际旅行社有限公司、河南悠旅国际旅行社有限公司与广州市中海国际旅行社有限公司等多个来自洛阳的地接社与粤港澳大湾区组团社签约，共同约定互推产品，互送游客，促进两地旅游市场发展繁荣。

陈泽华表示，洛阳以“牡丹”名闻天下，是华夏文明的发源地、丝绸之路的东方起点，隋唐大运河的中心。作为首批命名的国家历史文化名城，洛阳人文底蕴厚重，文旅资源丰富，是名副其实的旅游目的地。广州与洛阳同为历史文化名城，文旅资源既有差异性，又有共通性，合作潜力巨大。近年来，随着文化交流、经济合作不断推进，两地在文旅产业协作方面取得硕果。此次推介会，将进一步加深两地交流，深化优势互补，形成更有利的合作战略机制，促进双方文旅产业蓬勃发展。

一览好风光 洛阳精品旅游线路发布

为让粤港澳大湾区游客获取更好的游玩体验，洛阳精心策划一系列精品旅游路线，涵盖山水、人文、网红景点等风格迥异的文旅资源。其中，在“穿越大唐，绝美洛邑”市区两天一夜休闲游中，游客可以着华服，入洛邑，品人间烟火、闻青灯古佛，与忧愁隔绝，做一个肆意大唐人。在“远赴惊鸿，问道金顶”老君山两天一夜自由行中，游客可以观日出、赏日落、逢云海，享清凉，放空自己，在大自然的鬼斧神工中畅快人生。

此外，还有“唐宋诗词名画定制系列”“天下谁人不识君-洛阳历史名人系列”等研学及成人定制线路，满足各个年龄人群的出游需求。

广东省旅行社协会副秘书长郑蓓表示，洛阳旅游资源丰富，交通通达便利，为两地民众双向互送创造有利条件。此次推介会，是两地旅游市场交流的重要平台，更为洛阳文旅资源和年票惠民政策在粤港澳大湾区推广搭建了桥梁。未来，希望通过举办展览会等形式，进一步宣推洛阳文旅资源和年票惠民政策，提高游客对洛阳的认知度和兴趣，同时加强两地旅游产品开发，合作机制建立，高素质人才培养，实现互通有无、优势互补，共同促进两地旅游经济又好又快发展。（洛报融媒·洛阳网记者 杨婷艳 通讯员 刘岩峰 周亚伟）