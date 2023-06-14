入选数量全省第一！洛阳4个项目入选全省“绿色发展领跑计划”

9日，记者从洛阳市工信局获悉，为加强产融合作，推动全省工业绿色低碳高质量发展，我省近日发布2023年度第一批22个“绿色发展领跑计划”项目名单，洛阳4个项目入选，入选数量位居全省第一，将获得超2亿元授信支持。

9日，记者从洛阳市工信局获悉，为加强产融合作，推动全省工业绿色低碳高质量发展，我省近日发布2023年度第一批22个“绿色发展领跑计划”项目名单，洛阳4个项目入选，入选数量位居全省第一，将获得超2亿元授信支持。

其中，中航锂电(洛阳)有限公司此次入选的高性能装备用锂电池及电源系统智能生产线技改扩能项目、高性能磷酸铁锂动力电池生产线技改扩能项目、锂离子电池智能生产线技改扩能项目，将分别获得6000万元、3600万元、5600万元授信支持。以上项目将利用现有空间，通过与行业一流电池设备厂商展开联合攻关，在智能检测等领域开展定制化研发配套。该项目以打造“绿色工厂”为理念，优先选用二级能效以上产品，其水电风气系统均按照智能化、自动化、集约化设计，能源消耗与行业平均水平相比可下降约28%。

氢成动力科技(洛阳)有限公司入选的新能源汽车动力系统项目将获得5000万元授信支持，该项目致力于氢燃料电池商用车和专用车底盘设计等领域的研发、制造和销售，将围绕新能源汽车产业链关键环节开展技术攻关和市场应用，提高核心环节自主可控能力。

“绿色发展领跑计划”旨在构建信息共享、风险共担的绿色金融信用贷款新模式，通过产融合作助力企业向绿色低碳转型，此次征集项目主要面向节能环保装备产业化、企业重点用能设备系统节能改造、企业能源管理中心数字化改造升级改造等领域。后续洛阳工信部门将继续做好跟踪服务，并将各类扶持政策向“绿色发展领跑计划”项目企业倾斜，助力企业不断发展壮大，形成示范效应，并通过积极推进实施绿色低碳产品创新行动等，加快构建绿色制造体系。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 金东浩 李磊 文/图）