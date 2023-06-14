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先睹为快！隋唐大运河文化博物馆新增20余件文物
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.10 10:56

　　一河通南北，千载连古今。9日，记者从隋唐大运河文化博物馆获悉，该博物馆结合馆藏文物、展览内容和观众意见，对“国运泱泱——隋唐大运河文化展”基本陈列的文物展品进一步丰富，新增隋代白瓷罐、三彩七星盘、带字板瓦等二十余件文物提升展陈效果，力求更好讲述大运河的故事。

　　这些走出库房的文物，有哪些特别之处？记者带您看一看——

　　●唐代四出草叶莲花方砖

　　这块方砖出土自隋唐洛阳城应天门遗址，长和宽均约36.5厘米，厚度约7厘米。在隋唐大运河文化博物馆内，展出有隋唐时期的瓦当、板瓦、脊饰等多种建筑构件，这块方砖为游客了解当时的建筑又打开一扇窗口。

　　细看砖面浮雕，可以发现上面均匀分布着若干小方格，方格内的纹饰如一片片有规律的草叶。现场工作人员介绍，唐代是我国古代建筑发展的成熟阶段，因为官方主持的建设工程规模宏大、数量较多，因而遗存各种建材较多。以唐砖为例，大致可以分为纹饰砖、素面砖、铭文砖三个大类，花卉纹、莲花纹方砖一般比较精美，多出土于大型宫殿遗址中。

　　此次新增的文物中，还有一件隋唐洛阳城宫城区出土的唐代带字板瓦，它残长20.5厘米，残宽19厘米，厚1.5厘米。板瓦正面可以看到一个磨角的长方形印戳，约长6.1厘米、宽3.3厘米，上面隐约可辨“贡内”“官瓦”等字样。这类带字的板瓦常出自宫城区，据文献记载，这是为保证皇家工程质量的一种举措，即在砖瓦上刻上制作者、建筑者或监工的名字，出了问题，严查相关责任人。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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