高职高专批录取明日开始

昨日，记者从市教育考试中心了解到，我省高职高专批录取将于明日正式开始，14日征集志愿。

昨日，记者从市教育考试中心了解到，我省高职高专批录取将于明日正式开始，14日征集志愿。

高职高专批11日至13日投档，该批次实行平行志愿，投档原则为“分数优先，遵循志愿，一轮投档”，无特殊要求的普通类专科专业参与该批次录取。明日正式投档开始后，填报高职高专批志愿的考生可通过以下渠道了解自己的录取情况：1.河南省普通高校招生考生服务平台，登录后点击“档案状态”即可查询；2.省教育考试院微信公众号，绑定个人相关信息，即可及时接收到个人录取信息推送；3.登录省教育考试院官网，点击“服务大厅”中的“普通高招录取查询”。

高职高专批未录满的计划，将于14日9时至18时征集志愿。市教育考试中心二级主任科员高冰南提醒考生：“高职高专批是我省高招录取的最后一个批次，征集志愿开始后，未被录取且符合征集条件的考生，可抓住征集志愿的机会，重新填报。”(洛报融媒·洛阳网记者 刘敏)