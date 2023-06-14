抓好老旧小区改造这个“里子工程”

着眼于持续改变城市面貌、改善群众生活，在2023年高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会上，“抓好老旧小区改造”被确定为当下洛阳推进城市提质的一大重点。

着眼于持续改变城市面貌、改善群众生活，在2023年高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会上，“抓好老旧小区改造”被确定为当下洛阳推进城市提质的一大重点。

有人说，一座城市的新气象，既体现在林立的高楼间、气派的广场上，更彰显在温馨有序的老小区、旧街巷里，浓缩在千家万户居住条件的递进改善中。一座真正有品质的城市，绝不仅仅是“面子”光鲜，像老旧小区、背街小巷这些遍布城市角落、外人不易看见的“里子”，也应经得起外界挑剔、群众评判。正如这次观摩推进会上所说，城市“面子”漂亮固然是吸引游客的一个重要元素，但更应该让生活在这里的老百姓觉得幸福，做实城市的“里子”。

历经岁月洗礼，许多老旧小区面临管网老化、线缆杂乱、屋顶漏雨等问题，同时物业公司缺失、老弱病残群体上下楼不便等问题，也是小区居民的“急难愁盼”。我们改造老旧小区，从来不能满足于刷刷墙、补补路，对这些“面子活儿”，不仅居民不买账，外地游客看到后，对整座城市的“印象分”也会瞬间消减。

如何抓好老旧小区改造这个“里子工程”，使老旧小区看着养眼、住着舒心？一些鲜活实践给出了答案。

改，就要扭住需求，改在痛点。涧西区南峰园小区改造前雨污混流，下雨时更是水淹一片，改造时新建雨水收集系统，安装海绵模块，有效缓解了小区内涝积水；滨河新村针对小区老年居民多、新能源汽车多的情况，大力推动电梯加装和充电桩安装，让老人“上下自如”、汽车有位有桩……改造前问需于民，改造时问计于民，改造后问效于民，把群众想改的、呼唤改的改造了、改好了，我们收获的是群众发自内心的点赞。

改，也要大胆创新，突破瓶颈。有些改造，居民支持、政府愿意，但因一些难题而搁浅，比如资金筹措、物业公司引进，这就需要勇做创新文章。洛龙区龙兴小区运用市场化思维，盘活内部资源，通过广告位、车位租赁等多元化经营收入，填补加装电梯、公共服务的资金投入，有效解决了融资难题；老城区创办全市第一家街道办事处下属国有物业企业，为辖区10个老旧小区提供兜底性物业服务，有力破解了老旧小区物业管理难题……打破旧思维模式，跳出老路子，一番创新，改出了老旧小区新气象。

当然，我市各城市区在老旧小区改造上总体存在进展不平衡、进度偏慢、标准不高问题，同时不同程度存在重“面子”、轻“里子”现象。比如，有的仅改造了墙面和路面，对水电气暖改造缺乏统筹考虑；有的未能与物业公司引进、车位增设等同步进行，等等。这就需要提升站位、提高标准，既做好环境整治，又把水电气暖、车位电梯、物业管理等作为改造重点，确保一次改到位。(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)