百余场活动将公共文化服务送到百姓家门口

“群众需要什么课程，我们就送什么课程进社区。”市文化馆相关负责人说，8月，根据社区群众需求，市文化馆组织文化志愿者在鼓楼社区开设声乐公益培训课，丰富居民文化生活。

“注意，快吸慢吐，控制气息，用气息唱歌……”近日，在老城区鼓楼社区党群服务中心，洛阳市文化馆的文化志愿者耐心地给居民们讲解声乐技巧。

“群众需要什么课程，我们就送什么课程进社区。”市文化馆相关负责人说，8月，根据社区群众需求，市文化馆组织文化志愿者在鼓楼社区开设声乐公益培训课，丰富居民文化生活。

记者从市文广旅局获悉，为持续推动优质公共文化服务资源向社区下沉，进一步增加社区公共文化产品和服务供给，8月，洛阳市级公共文化场馆安排了100余场公共文化服务进社区活动，让广大群众在“家门口”就能享受丰富的“文化大餐”。

8月，市文化馆将组织文化志愿者走进涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区的多个社区，为社区居民开展河洛大鼓、舞蹈、剪纸、朗诵、声乐、国画、二胡等公益培训课；市图书馆将组织开展“悦享剧本”体验活动、“全城共读一本书”系列读书会、“中华古籍进社区”系列活动等多场阅读推广活动，更好地满足居民多元文化需求。

市文广旅局相关负责人表示，公共文化服务进社区是公共文化服务走进基层“最后一公里”的关键环节，下一步将积极推动各级文化馆、文艺院团、文化协会团体组成志愿者团队，下沉社区开展结对共建，持续提升公共文化服务效能，更好地满足群众文化需求。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 段楠楠 文/图)