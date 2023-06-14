青年研发设计师夏为丙：三维慧眼为产业发展赋能增效

昨日，在位于西工区洛阳智能科技产业园的洛阳中科人工智能研究院内，夏为丙正聚精会神地盯着显示屏，时不时地敲击键盘，反复调试自己主导研发的机器人自动加油设备。

昨日，在位于西工区洛阳智能科技产业园的洛阳中科人工智能研究院内，夏为丙正聚精会神地盯着显示屏，时不时地敲击键盘，反复调试自己主导研发的机器人自动加油设备。

“目前该设备处于试运行阶段，我们正通过进驻某加油站进行线下数据采集，进一步扩充我们的车型数据库。”夏为丙介绍，自己主要负责机器人的三维视觉系统研发，帮助机器人立体识别上千种车型，通过三维感知设备获取车辆油箱口位置后，实现机器人自动定位开盖加油。

记者通过显示器看到，机械臂移动、开盖、加油、关盖一气呵成，十分流畅。这一系列成功操作的背后是夏为丙与其团队人员夜以继日的试错与改良。

由于不同车型的油箱盖位置和大小、形状各不相同，如何精准识别并打开油箱盖是夏为丙面临的首要难题。为此，夏为丙带领团队不断扩充数据库，同时通过改进算法应用和硬件设施，提升机器人的泛化能力，帮助它适应更多车型。

在研发阶段，夏为丙发现，在环境光线不同的情况下，机器人内置视觉系统易受干扰，识别精度大打折扣。于是，他通过多种方案对比并进行大量室外光照测试，利用激光扫描方式解决光照问题。同时，他带领团队创新优化油箱口识别定位算法，该算法无须提前获取车辆数据，只需一次扫描即可获得车辆油箱盖的三维数据，在确保识别精准度的同时极大提升操作效率。

自2018年硕士研究生毕业至今，夏为丙已经在洛阳中科人工智能研究院工作了5年，研究室是他待得最久的地方。从初入职场的菜鸟，到该研究院智能三维装备研发中心负责人，夏为丙凭借着自己的努力和认真走出了一条扎实的成长之路。

其间，他作为技术负责人带队先后与行业龙头企业合作，完成“烟草三维计量改造项目”“机器人自动加油项目”等多个重点项目，并在多项产品研发中破解技术难题，曾先后获评“西工区首批重点领域高层次人才”和洛阳市“青年岗位能手”。

“通过新技术为智能设备安装‘三维慧眼’，从而为产业发展赋能，是我长期以来的目标，也是我继续前行的动力。”夏为丙说。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张珂 耿若源 文/图）