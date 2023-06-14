洛阳一次通过11个主要农作物新品种审定

种子是农业的“芯片”。日前，洛阳主要农作物育种再结硕果：根据省农业农村厅公布的最新通过审定的主要农作物新品种目录，我市一次通过11个主要农作物新品种审定，涉及小麦、玉米、大豆3种主要农作物，创造了洛阳新品种审定一次性通过数量最多的纪录。

“洛旱33”(受访者供图)

种子是农业的“芯片”。日前，洛阳主要农作物育种再结硕果：根据省农业农村厅公布的最新通过审定的主要农作物新品种目录，我市一次通过11个主要农作物新品种审定，涉及小麦、玉米、大豆3种主要农作物，创造了洛阳新品种审定一次性通过数量最多的纪录。

种子承载着端牢中国“饭碗”的希望。“实现粮食安全，高产是永恒的主题，同时也要瞄准市场需求，树立富民导向，发展优质专用新品种。”市种业发展中心主任马会丽表示。此次审定的新品种有抗旱节水的“洛旱”系列小麦新品种，有契合市场消费需求的鲜食玉米、功能小麦新品种，也有瞄准“粮改饲”方向的青贮型饲草玉米新品种，还有具备高油高产特性的大豆新品种，对于保障主要农产品供给、满足人民高品质生活需求、促进农业增效农民增收具有重要意义。

豫西山区丘陵广布、十年九旱，水资源短缺是制约粮食生产的突出短板。作为河南神农种业实验室体系的重要组成，洛阳农林科学院聚焦旱地小麦育种主攻方向，十年磨一剑，培育了“洛旱”系列新品种，多次刷新全国旱地小麦高产纪录。此次审定通过的“洛旱33”为“洛旱”家族再添新丁。未来，该品种将在河南丘陵及旱肥地麦区进行大面积推广，着力让望天收的山坡地变成高产田。

从传统农业“吃饱肚子”到绿色农业“吃得安全”，再到功能农业“吃得保健”……随着居民膳食结构优化，满足个性化需求的优质农产品备受热捧。如今，坚持市场导向，从育种端入手，洛阳农业供给侧结构性改革不断取得新进展。此次审定的“洛白糯3号”软糯香甜，外观好、口感佳，成为鲜食玉米品种的“佼佼者”；“洛黑麦1号”则是以“黑”得名、富含花青素的功能性彩色小麦新品种，市场潜力十分可观。

“洛黑麦1号”(受访者供图)

作为“三大口粮”之一，玉米是养殖业饲草的主要来源。近年，我市把牛羊产业发展摆在富民增收的突出位置，全力推动养殖业扩群增量。新审定的“牧青198”就是营养高、产量高的优质牧草玉米，也将成为保障优质饲草供给的主力军。

“粮稳天下安，种子是农业的‘芯片’，是粮食安全的命脉。目前，我市拥有自主知识产权的主要农作物审定品种达126个，在旱作农业育种方向全国领先。”市委农办主任、市农业农村局局长赵红艺表示，洛阳将坚定扛稳粮食安全重任，以育种突破实现农业质量、结构、效益齐头并进，真正攥紧农业“芯片”、牢牢端稳“饭碗”。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)