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每天看着一堆保健品生闷气 这个悔啊……

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.10 08:47

　　市民赵老太太和老伴儿周老先生年近八旬，去年参加健康讲座听信宣传，花费7000多元购买了大量保健品，吃又吃不完，面临过期。担心孩子们责备，老两口也不敢向子女提起这件事，只能每天看着一堆保健品生闷气。近日，记者上门探访了两位老人，让他们把满肚子闷气一吐为快。

两位老人囤积的部分保健品

　　家中放着大量保健品 老两口不敢向子女倾诉

　　在赵老太太和周老先生家里，记者见到了他们购买的部分保健品——20瓶蜂王浆冻干粉胶囊，生产日期为2021年11月，保质期至2023年11月，瓶身上写着该保健品具有免疫调节的保健功效。他们购买保健品时商家还随赠了红景天和灵芝，可用于泡茶、泡酒、煲汤等，其中红景天生产日期为2021年10月，保质期12个月，已过期。

　　“老家还有很多盒红景天和灵芝没拆开呢。”说起眼前的保健品，赵老太太及其老伴儿周老先生不禁皱起了眉头。怕孩子们知道此事责备他们，他们都不敢向子女倾诉。

　　赵老太太说，他们年轻时省吃俭用，等到退休了，本该享受生活了，却疾病缠身。她患有糖尿病、高血压等多种疾病，日常离不开降血压和降血糖的药。老伴儿身体也不好，患有脑血管等方面疾病，行动不便。今年3月，她因脑梗住了半个月的医院，这是她第三次突发脑梗，好在出现不适症状后及时就医，未造成更严重的后果。

　　参加健康讲座 老人冲动买了7000多元保健品

　　赵老太太和周老先生之前未买过保健品，这次购买那么多保健品，跟他们到艾灸馆做艾灸有关。赵老太太回忆，2021年三四月份，她到离家不远的菜市场买菜，有人发广告宣传单，说附近一家艾灸馆搞活动，10元钱办一张体验票，可到艾灸馆做艾灸，管一个月，很划算，还有免费鸡蛋领。当时，她被对方一番话说动了心，便拉上老伴儿来到艾灸馆，办了两张体验票。

　　“艾灸馆有20平方米，里面有两三名工作人员，说话都很客气，叔叔阿姨的叫。”周老先生说，店里有四五十台艾灸仪，供做艾灸的人使用。拿着体验票去做艾灸，每次时长45分钟。做艾灸的有老年人，也有年轻人，不过以六七十岁的老年人为主，“一场有四五十人做艾灸，艾灸馆一天可组织四五场，因为便宜，生意很火爆”。

　　通过做艾灸，老两口觉得状态好了许多，只要有空，就到艾灸馆“打卡”。周老先生说，去年三四月份，艾灸馆举办健康讲座，刚开始是以视频的方式，邀请的据说是北京某医学院教授，讲课内容是吃保健品的好处，推销蜂王浆冻干粉胶囊。“连续讲了几天，场场爆满，我们几乎每天都听。”老人回忆，主讲人还说香港的大老板每天把保健品当饭吃，健康长寿。

　　视频讲座结束，又举办线下讲座，一名自称蜂王浆冻干粉胶囊厂家的负责人过来，现场销售蜂王浆干粉胶囊，说价格很优惠，购买还赠送红景天和灵芝。“我们记不清蜂王浆干粉胶囊多少钱一瓶了，只记得花了7000多元买了一兜，卖方随赠了很多盒红景天和灵芝。”赵老太太说，在场听讲座的很多人都买了。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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