明日19时，《兰台一课开讲啦》将走进洛阳市档案馆直播

“档案与人类社会同步发展，记载了人类文明的灿烂辉煌”“从甲骨档案开始，档案的载体经历了长期的发展演变”“洛阳市档案馆展厅面积3600余平方米，共有7个展厅”……

“档案与人类社会同步发展，记载了人类文明的灿烂辉煌”“从甲骨档案开始，档案的载体经历了长期的发展演变”“洛阳市档案馆展厅面积3600余平方米，共有7个展厅”……

8日，记者获悉，市档案馆入选河南省档案馆主办的“档案馆云上研学游”直播活动，《兰台一课开讲啦》将于明晚走进该馆进行直播。

全省筛选4家档案馆进行直播，洛阳市档案馆入选

西汉时，皇宫内建有藏书的石室，作为中央档案典籍库，称为“兰台”。在我国，“兰台”一词泛指档案保管机构和档案工作，档案工作者也被称为“兰台人”。

“‘档案馆云上研学游’在全省综合档案馆中筛选出4家，最终洛阳市档案馆和河南省档案馆、郑州市档案馆、济源市档案馆入选。”市档案馆馆长窦怀清说。

今年夏天，省档案馆与地市档案馆联动，携手省教育厅、大象新闻开展2023暑假“档案馆云上研学游”活动，在全省综合档案馆中筛选出4家，以在线直播的方式，带领全省中小学生和广大观众“走进”档案馆，普及档案知识，传播档案文化，展现档案风采。

明日19时，《兰台一课开讲啦》将走进市档案馆进行直播，时长约45分钟，您可通过微信搜索“洛阳档案”公众号观看直播。之后市档案馆爱国主义教育基地将接受来自全省中小学生的参观预约。

介绍发生在洛阳的重要历史事件和名人故事

明晚，市档案馆讲解员井含笑将和节目主持人一起向观众介绍发生在洛阳的重要历史事件和名人故事，通过“洛阳山川”“河图洛书”“定鼎洛阳”“孔子入周问礼”“白马驮经”“洛阳纸贵”“洛阳牡丹”“李杜相逢在洛阳”等，让观众了解洛阳历史文化，近距离感受档案的魅力。

“东汉时期，蔡伦在洛阳改进造纸术，使纸的使用日益普遍。”井含笑说，蔡伦造纸也引发了档案领域的一场革命，档案的载体从甲骨档案、金文档案、石刻档案、简牍档案、缣帛档案，发展为以纸质档案为主，沿用至今。

井含笑介绍，观众们尤其是中小学生看完直播后，可尝试建立家庭档案，即一个家族或家庭内的各个成员，在从事家庭事务和某些社会活动的过程中，记录并保存起来以备日后查考使用的各种资料，如日记、书信、手稿、照片、录音带、录像带、信件和凭据等。

家庭建档是社会进步的标志，也是家庭管理方式的创新，有利于家庭事务的管理，给家庭成员的生活、工作带来便利。同时，家庭档案记录家人的人生轨迹和成长点滴，有纪念和保存意义，有利于家庭权益的维护及家庭事务的管理，更有利于家庭矛盾的解除。