快讯！中国共产党洛阳市第十二届委员会第四次全体（扩大）会议召开

8月10日，中国共产党洛阳市第十二届委员会第四次全体(扩大)会议召开，会议为期1天。

8月10日，中国共产党洛阳市第十二届委员会第四次全体(扩大)会议召开，会议为期1天。

这次全会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实省委十一届五次全会精神，对市委常委会上半年工作进行总结，对加快推进现代化洛阳建设特别是现代化产业体系建设进行部署，动员全市上下以更加奋发有为的精神，着力重塑产业格局，推动产业高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞 孙小蕊 梅占国 文/图）