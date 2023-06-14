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洛阳开展“我的乡村（社区）文化合作社”才艺大赛活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.10 08:47

　　记者近日从市文化馆获悉，2023年洛阳市“我的乡村(社区)文化合作社”才艺大赛活动已拉开帷幕。

　　近年，我市着力推动乡村(社区)文化合作社建设，培育了一批有特色、有影响力的乡村(社区)文化合作社。此次活动由市委宣传部、市文广旅局主办，市文化馆承办，旨在充分发挥乡村(社区)文化合作社载体作用，通过开展具有地方特色的文化活动，丰富基层群众精神文化生活，助力乡村文化振兴。

　　此次大赛采用“线下+线上”的方式，分为“寻找村宝”“共秀村艺”“唱响村歌”“同绘村画”“乡创产品”5个比赛项目，广泛发动并积极组织各乡村(社区)文化合作社寻找文化能人、创作编排优秀作品、挖掘乡创产品，组织开展歌舞、曲艺、绘画、剪纸、器乐演奏等形式多样的展演比赛，展现乡村(社区)文化新风，展示乡村(社区)文创成果。市文化馆将对各县区推选的参赛节目进行评奖，并选取优秀节目参加全省比赛。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 段楠楠）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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