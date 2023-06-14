洛阳市“平安护夏”专项行动推进会召开

8日，全市“平安护夏”专项行动推进会召开，部署下一步工作。

8日，全市“平安护夏”专项行动推进会召开，部署下一步工作。

自专项行动开展以来，全市社会治安环境不断改善，社会大局持续保持稳定，全市四类警情持续下降，有效消除了隐患，净化了社会治安环境。

自专项行动开展以来，共打击各类犯罪嫌疑人2264名，累计检查各类场所、经营商户19000余家，整改各类隐患问题7400余个，排查化解矛盾纠纷6053起。

7月交通事故量同比下降43.03%，环比下降17%，酒醉驾引发的事故量环比下降45.83%。

最小共治单元建设是我市“平安护夏”专项行动的特色亮点。目前，我市已在烧烤摊点、小饭店建设最小共治单元918个，充分动员了社会力量参与平安建设，推动群防群治工作向纵深发展，在降警情、压发案等方面发挥了显著作用。

我市将进一步拓展最小共治单元，在学校、医院、养老院等单位，酒吧、歌厅、演艺广场等重点娱乐场所，重点商圈、大型超市等人员密集场所，大型集贸市场、批发市场等人员复杂场所建设最小共治单元，不断推进群防群治工作扎实深入开展；将梯次布警和分时段布警相结合，严格落实“见警察、见警车、见警灯”，持续提升见警率、管事率，坚持以打促防，坚决剿灭民生“小案”，坚决维护好人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰）