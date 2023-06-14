以高质量立法和监督助力洛阳牡丹名片越擦越亮

昨日，市人大常委会组织召开《洛阳牡丹条例(草案)》立法座谈会。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。 昨日，市人大常委会组织召开《洛阳牡丹条例(草案)》立法座谈会。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。 市人大常委会相关工委室、市司法局、市林业局、市城市管理局、市文广旅局、市农林科学院等有关部门负责人及立法专家等参加座谈。大家围绕洛阳牡丹立法进行深入研讨，在部门职责界定与划分、要素保障、种质资源保护、沉浸式场景打造、文旅文创产品延伸、牡丹文化挖掘与修复传承等方面提出了意见建议。 李保国指出，洛阳牡丹承载着洛阳的自然、历史、文化与发展，在提升城市品质、推动乡村振兴、促进文旅产业发展等方面发挥着重要作用。要凝聚牡丹种植与保护的群众力量，鼓励、支持民间广泛进行牡丹种植，加强牡丹文化挖掘与传播，加大洛阳牡丹宣传力度、提升美誉度，形成全社会种牡丹、爱牡丹、颂牡丹的良好氛围。要广泛聚民意汇民智，坚持全过程人民民主，吸收借鉴外地市相关法律法规成果，确保立法内容“巧快灵”“真管用”。要坚持科学精准立法，以发展制约、产业短板和市场需求为导向，做好牡丹产业资源整合和生产要素保障，推进牡丹科技创新和成果转化，全方位支持牡丹产业发展。要不断增强责任意识，进一步细化明确职责分工，充分调动政府各部门、相关行业协会、高校等各方力量，从牡丹种植到深加工，以及文化发展传承等全流程厘清责任分工，强化沟通协作，形成合力，切实以工作高质效推动洛阳牡丹保护和高质量发展。要充分发挥人大立法和监督职能，建立及时发现问题、整改问题的常态长效机制，相关部门要定期向市人大常委会汇报牡丹条例施行情况，确保法规与时俱进、切实管用、行之有效，让“牡丹花都 北国花城”城市名片越发闪耀。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 马其欣 通讯员 张艳艳）