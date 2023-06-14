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洛阳市城市管理委员会发布通知 要求加强围挡管理工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.10 08:46

　　“工程名称：政和路人非共板提升改造项目；施工日期：7月26日至8月26日……”昨日上午，在洛龙区政和路与市府西街交叉口西，政和路两侧人行道正在进行围挡施工。记者在现场看到，橙色围挡两端挂有公示牌，明确显示工程名称、施工日期、建设单位、项目负责人等信息。

　　近日，市城市管理委员会发布通知，要求加强围挡管理工作，建立审批、设置、维护、拆除全链条管理机制。市城市管理局将加强督办督查，对各县(区)围挡管理工作进行考核通报。

　　设置围挡需由城管部门审批

　　通知要求，凡在城市街道两侧或者公共场所设置围挡的，设置单位需向各县(区)城市管理部门提出申请，由各县(区)城市管理部门审批后，方可设置。各县(区)城市管理部门要将所审批围挡的有关情况纳入台账管理，包括项目名称、设置单位、主管部门、设置期限、主管部门管理责任人等，并及时报市城市管理局备案。

　　此外，通知还要求，若设置期限到期需继续设置的，设置单位应提前5个工作日向城市管理部门提出延期申请，待同意后，方可延期设置。

　　围挡外立面要悬挂公示牌

　　通知要求，对于批准设置的围挡，各县(区)城市管理部门要督促设置单位和主管部门，按照《洛阳市建筑工程施工现场围挡设置管理暂行办法》《洛阳市城市容貌标准》等规定进行设置。围挡外立面设置广告的，要符合户外广告设置相关规定；采用喷绘或彩绘的，需与周围环境相协调。围挡外立面按照要求悬挂相应公示牌，公示牌上除了标明行业要求的内容，还需注明主管部门及管理责任人和联系电话等。

　　擅自设置围挡将被查处

　　通知要求，围挡设置单位履行主体责任，做好围挡的日常维护管理工作，确保围挡外立面干净整齐，无破损、倾斜等。围挡设置主管部门要加强项目管理，督促设置单位加快施工进度，确保按期完工、按期撤除围挡。

　　通知强调，各县(区)城市管理部门要加强日常巡查，发现问题督办整改，对拒不整改或者擅自设置围挡的，依法查处。同时，对于烂尾项目围挡，按照“属地管理”原则，由辖区政府(管委会)指定部门组织拆除或者加强日常管理，所需费用可由后续接盘者支付，属地政府可给予一定的资金支持。

　　市城市管理局将建立城市区围挡台账，实行动态管理；建立日常巡查机制，加强督查督办，对各县(区)围挡管理工作进行考核通报。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李新江）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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