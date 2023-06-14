女子轻信网友被骗近28万元 民警辗转帮其追回7万元

不少中老年人喜欢在美篇平台上写文章、看文章，市民杨丽(化名)便是其中之一。

不少中老年人喜欢在美篇平台上写文章、看文章，市民杨丽(化名)便是其中之一。前段时间，她通过该平台认识一个网友，后在对方推荐下搞投资理财，被骗近28万元。目前，民警帮她追回了7万元。

此事得从今年5月中旬说起。当时，洛龙公安分局民警接到报警称，辖区一名群众遭遇了投资理财诈骗。办案民警见到报警人杨丽，经了解，杨丽50多岁，工作之余喜欢在美篇平台上写文章、看文章。之前，她通过该平台认识了一个网友，对方加她为QQ好友。该网友向她推荐一款投资理财App，并称认识该软件负责人，可获知内部消息搞投资，稳赚不赔。“为取得杨丽信任，骗子先让她帮忙管理其投资账号。”办案民警说，杨丽发现在上面投资确实能挣到钱，遂萌生了投资的想法。随后，杨丽注册了账号，充值了1万元，很快挣了500元，且能顺利提现。紧接着，她又多次充值，结果发现被骗。民警调查发现，杨丽一共被骗了近28万元。

民警顺着被骗资金追查，发现钱被转到多个银行账户上，且多已被取走。不过，有一笔7万元的资金被骗子转到广西靖西一男子的银行账户上，他们立即对该账户实施冻结。“在当地警方的配合下，我们将这7万元追了回来。”办案民警说，目前，这笔钱已返还至杨丽的银行账户上。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 方楚）