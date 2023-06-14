大和九年(公元835年)，杜牧从扬州任上调往京城长安任监察御史。此时的朝廷，危机四伏，风声鹤唳，大变在即。

草色人心相与闲，是非名利有无间。

桥横落照虹堪画，树锁千门鸟自还。

芝盖不来云杳杳，仙舟何处水潺潺。

君王谦让泥金事，苍翠空高万岁山。

——唐·杜牧《洛阳长句二首》其一

大和九年(公元835年)，杜牧从扬州任上调往京城长安任监察御史。此时的朝廷，危机四伏，风声鹤唳，大变在即。

是年八月，具有政治敏感的杜牧觉察到时局不利，遂“移疾分司东都”。三个多月后，朝廷发生了甘露之变。

27岁的唐文宗不甘为宦官控制，和大臣李训、郑注等策划诛杀宦官。大和九年十一月二十一日，唐文宗以观露为名，将宦官头目仇士良骗至禁卫军的后院欲斩杀，被仇士良发觉，双方激烈战斗，结果李训、王涯、舒元舆等朝廷重臣被宦官杀死，其家人也受到牵连而惨遭灭门。在这次事变后，有一千多人被诛杀，史称“甘露之变”。

因为身处洛阳，远离政治漩涡，杜牧躲过了这场浩劫，但闻知此变，依然胆战心惊。

杜牧生性耿直，风流潇洒，不拘小节，不屑于官场逢迎，因而仕途不顺。即便如此，诗人依然心怀梦想，忧国忧民，期待实现政治抱负。甘露之变让他更感前途渺茫。

想当年，诗人在洛阳进士及第，“东都放榜未花开，三十三人走马回。秦地少年多酿酒，已将春色入关来”，是何等意气风发！甘露之变后，朝廷风雨飘摇，在东都洛阳，面对宫阙楼宇之荒凉，想到曾经的繁华早已不在，诗人惆怅满怀。

唐玄宗天宝之前，唐朝皇帝经常驾幸洛阳，安史之乱后，皇帝就不来洛阳了，宫殿日渐荒废。

“草色人心相与闲，是非名利有无间”，诗人称心情和春草一样“悠闲”，自己早已看淡是非名利。话是这么说，其实他深感宦海沉浮，人生险恶，不得不退而求其次。

洛阳有名山曰嵩山，因汉武帝、武则天等皇帝曾在此封禅，又称“万岁山”。诗人渴望看到唐王朝的复兴，期待国家中兴，让自己能够大展宏图。只可惜“苍翠空高万岁山”，理想很丰满，现实很骨感，白云缥缈，流水无情，一个“空”字，寓意深刻。（洛报融媒·洛阳网记者 刘永娟）