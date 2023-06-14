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小姑娘欲跳河轻生 他一个箭步抓住她

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.10 08:28

　　这两天，伊川县水利局工作人员李占功获得了单位奖励的1000元奖金。前两天，一个小姑娘跑到伊河大桥上欲轻生，他发现情况后小跑过去，一把拉住对方将其救了下来。

　　今年47岁的李占功在伊川县水利局下辖二级机构伊川县河渠服务中心二号橡胶坝工作。眼下正值暑假，他和同事每天要在伊河二号橡胶坝沿线进行巡河，防止溺水事故发生。3日9时30分前后，他像往常一样开展巡河工作，当他巡逻至伊河大桥时，看到一个十几岁的小姑娘翻越大桥护栏，站在了护栏外。意识到对方要跳河轻生，他赶紧小跑过去。

　　“你弄啥哩小姑娘？下来！”李占功边跑边喊，试图震慑住对方，以免其做傻事。就在他靠近时，小姑娘弯下身准备往下跳，他一个箭步上去，一把抓住对方的胳膊。小姑娘情绪激动，不断挣扎，他紧紧拽住对方不放，同时呼救寻求帮助。这时，有3名热心人驾车经过，立即下车赶来支援。最终，大家合力将小姑娘从护栏外拉了回来。

　　李占功询问得知，小姑娘是一名高中生，至于为何跳河轻生，孩子闭口不说。“孩子的父母离婚了，不知道孩子轻生是否跟此事有关。”李占功说，孩子没带手机，无法联系到家长，他便拨打110报警求助。随后，民警赶到将孩子接走。

　　李占功所在单位得知他见义勇为的事迹后，专门开了一场表彰大会，对他进行奖励。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 李德伟）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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