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准大学生网上找兼职，险些成诈骗分子“帮凶”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.10 08:28

　　高考结束后，准大学生在网上找兼职，身份信息被盗用，险些沦为诈骗分子的“帮凶”。昨日，记者从市公安局涧西分局获悉，接到学生报警后，民警缜密调查、扩线追踪，奔赴多个省市，抓获倒卖银行账户为诈骗分子提供帮助的违法犯罪嫌疑人30余名。

　　事件 学生暑期兼职，险些沦为诈骗分子的“帮凶”

　　今年6月，涧西分局反诈中心接到辖区群众小李报警称，自己在兼职过程中可能遭遇了电信网络诈骗。

　　通过询问，民警了解到，报警人小李刚刚高考结束，为了提前体验生活，也减轻家里的经济压力，便通过兼职QQ群找到一份App推广的兼职。

　　小李按照中介提供的时间和地址，准时来到招聘工作室办公地点报到。该工作室工作人员以办理入职手续的名义向小李索要了身份证照片，指导小李先后下载了近十个各类手机App，并用小李的身份信息注册了账号用于开展推广工作。

　　临近下班时间，工作人员以检查工作的名义让小李将自己的手机解锁后上交，其间，还不时要求小李进行人脸识别。

　　拿回手机后，细心的小李发现自己手机里的支付软件被人操作过，而且密码也被更换，意识到问题的小李便借故离开。

　　在找回支付软件的密码后，小李发现自己的支付软件中绑定了多张以自己的身份信息新注册的银行卡。随后，他赶紧通过银行客服电话申请注销银行卡，这时，他才发现这些银行卡因为涉及异常操作已经被冻结。

　　听到银行客服说自己可能沦为诈骗分子的“帮凶”，小李吓出了一身冷汗，这才在父母的陪同下报了案。

　　进展 30余名违法犯罪嫌疑人落网

　　接到报警后，办案民警迅速围绕小李兼职的工作室开展调查，很快便查清了这个工作室的运营模式及人员架构。

　　该工作室以招聘兼职的名义引诱放假或刚毕业的学生群体，在兼职人员入职后，再使用他们的手机及身份信息在网上注册一些银行的银行卡，后将这些银行卡信息及支付软件账号提供给电信网络诈骗团伙牟利。

　　民警对涉案工作室缜密调查，以张某、胡某、俞某3人为骨干的犯罪团伙逐渐浮出水面。经调查，从2023年3月开始，张某、胡某、俞某3人在网上招募代理后，由代理以招聘兼职为由，骗取兼职人员身份信息在网上申请银行账户。随后，他们再收购代理申请好的账户并出售给上线获利。

　　办案民警锁定张某、胡某、俞某3人的行动轨迹后，经过连日蹲守，将他们及工作室的相关人员一举控制。

　　经讯问，张某、胡某、俞某3人对倒卖银行账户为诈骗分子提供帮助的违法犯罪行为供认不讳。

　　为进一步打击电诈犯罪，民警又对胡某等3人的上线进行追踪，研判确定了分别位于河南新乡、广东东莞、湖北武汉、安徽宿州、江苏苏州、山西临汾等多地十余个类似工作室的位置。

　　自6月以来，涧西分局成立由刑侦大队、反诈中心、网安大队、派出所组成的专案组，专案组民警分赴上述地点对涉案工作室开展打击，共抓获违法犯罪嫌疑人30余人。

　　目前，相关涉案人员已被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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