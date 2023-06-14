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洛龙区对政康苑社区体育公园进行提升改造
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.10 08:28
笼式足球场

　　近日，记者走进位于洛龙区龙门大道与政和路交叉口的政康苑社区体育公园看到，篮球场上，青年肆意挥洒汗水；长廊里，老人悠闲漫步赏景；城市书房里，孩子认真阅读图书……

　　自今年以来，洛龙区对政康苑社区体育公园进行提升改造，提升运营能力，引入多种业态，布局多种功能，着力打造升级版、全龄友好型社区体育公园，有效拓展了周边居民健身休闲空间，切实提升了居民幸福感。

　　运动设施“齐”，全龄友好全龄共享

　　“每天雷打不动来这里，不管是散步还是乘凉，心里都舒坦！”今年78岁的张建和是政康苑社区体育公园的常客，对这儿赞不绝口。

　　该社区体育公园占地面积6355平方米，可辐射周边6个小区5万余人，是集运动、休闲、娱乐、游览于一体的综合性体育公园。

　　来到政康苑社区体育公园，室外齐全的运动设施让人眼前一亮：笼式足球场、羽毛球场、乒乓球场、网球场等依次分布，弹簧椅、爬梯、秋千等一应俱全。

　　“在设施布局上，政康苑社区体育公园基本可满足各个年龄段人的运动需求，不管老少都能找到适合的运动方式。”洛龙区教体局全民健身中心工作人员白蕊介绍。

　　如果觉得室外运动不过瘾，政康苑社区体育公园还配有室内健身中心。走进室内健身中心2楼，6台跑步机整齐排列，周围有拳击台、龙门架、椭圆机等健身设施，在其他区域还设置了少儿体适能区、器械区、淋浴区，满足居民多元化健身需求。

室内健身中心

　　“室内健身中心由国晟集团、邓亚萍体育产业投资基金联合运营，市民一天只需掏1元，就能使用专业的健身器材。”该室内健身中心工作人员孙怡婷介绍，目前这里处于试营业阶段，已有不少市民前来咨询办卡。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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