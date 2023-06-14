古人如何防诈骗（上）

诈骗令人痛恨，却又让人防不胜防。骗子花招迭出，婚恋诈骗、投资理财诈骗、介绍工作诈骗……一不留神，你的钱包就可能被掏空。这不，洛阳有个女子被忽悠，下载APP做“兼职”，不仅一分钱没赚着，还被人骗了十几万元！所幸民警及时出手，帮她挽回近8万元损失。

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如何防诈骗已成社会热点话题。其实，很多骗术古时已有，如今不过是新瓶装旧酒，了解一下，或可少“入坑”。

便宜没那么好捡

洛阳乃十三朝古都，可想而知，人多、钱多的地方骗子也多。

古代的江湖骗术门类齐全，令人咋舌，从骗财骗色到拐卖人口，骗子们毫无底线，无恶不作。

中国第一部反诈骗专业书——明代张应俞编写的笔记小说《新刻江湖杜骗术》，俗称“骗经”“防骗经”，汇集了五花八门的骗局、骗术，揭露了各种诈骗手段和基本套路，其中有一招“丢包骗”，现在骗子仍在用。

所谓“丢包骗”，是故意将贵重物品丢在路上，骗子在旁边守株待兔，一旦有人捡起，骗子就冒出来要求“分赃”，此时你若被贪念冲昏了头，骗子就会趁机行骗。

《新刻江湖杜骗术》中，有个叫江贤的人在城里做买卖攒了十几两银子，回家路上捡到了一个包袱，内有碎银。他正高兴呢，有个陌生人凑过来说：“见者有份，不许独吞，咱把这钱藏在你的箱子里，拿到僻静处分一分。”

他俩走了没多远，忽有一人哭着追上来找钱。陌生人说，钱是我俩捡到的，本打算均分，看你可怜就还你吧，但你得给点儿谢礼意思一下。

江贤只好开箱让那人取回银子，对方给了他一钱酬金。

晚上，江贤打开箱子，发现里面全是废铜烂铁，自己的银子也不见了，这才知道那俩人是一伙儿的。

这种行骗手法虽老套却经久不衰，如今有骗子在公交车上假装丢手机行骗，其实就是这种套路。

还有一种“脱剥骗”，也让人防不胜防。

马贩子陈庆在市集卖马，有个持伞的公子哥看中了一匹售价最高的好马。他骑上这匹马，让陈庆跟着他去拿银子。

走到半路，此人在绸缎铺前下马，说要顺道买缎子，让陈庆在门口等着。他进铺挑了几匹上等绸缎，然后向掌柜的指指陈庆，说要拿给识货的朋友看看，抽个空子拿着东西悄悄溜了。

陈庆左等右等不见那人，骑马欲走，却被绸缎铺掌柜扯住，闹上了公堂。幸亏地方官明察秋毫，放了他一马，不然这亏吃得可真够冤的。

骗到了皇帝头上

现代有很多骗子花言巧语，哄骗老年人重金购买保健药。这种套路古代也有。

有些骗子自称精通炼丹术，可点石成金，客户只需提供母金(银)当种子，便可种出若干倍的子金(银)，美其名曰“烧银”“种财”。还有些江湖术士到处兜售“不老仙丹”。

明代小说家凌蒙初在《初刻拍案惊奇》中提到，一土豪请骗子到家炼丹，却被骗走了一大笔银子。

皇帝坐拥一国财富，拥有至高无上的权力，却也逃不过骗子的手。

唐玄宗在位期间，多次到东都洛阳巡幸，还看上了从洛阳嫁到长安的美女杨玉环，强抢儿媳，封作贵妃，闹出了一段轰动古今的不伦恋。

上了年纪的唐玄宗追求长生不老，梦想与年轻的杨贵妃双宿双飞，便被骗子盯上了。

《新唐书》记载，宋州(今河南商丘)人姜抚自称精通仙人不死术，唐玄宗将其请到了东都洛阳。姜抚说，吃了太湖的常春藤可让白发变黑、长生不老。皇帝大喜，给姜抚加官进爵，并派人到太湖采藤，不仅自个儿服用，还分赏给了朝中老臣。

古籍《册府元龟》中则说，姜抚给唐玄宗推荐了一种“长春酒”，皇帝如获至宝，赶紧与老臣们一同分享。不料，民间老百姓抢着跟风，找偏方，酿药酒，“时士庶竞服长春酒，多有暴卒者”，吓得唐玄宗赶紧喊停。

或许有人纳闷儿：皇帝不懂药理也就罢了，那些御医为何一言不发，任由皇帝被骗？

这事儿说来不奇怪。一来，皇帝久居皇宫，不知江湖险恶；二来，君王喜怒无常，少有人敢对皇帝掏心掏肺说实话——若有臣子不识趣地戳穿骗局，伤了皇帝的颜面，反而有可能被降罪。

所幸，右骁卫将军甘守诚人如其名，勇敢地揭露了骗局，撕下了“姜大师”的面具。

姜抚见势不妙，溜之大吉。唐玄宗碍于面子，竟默许这个江湖术士平安地离开了洛阳。

连皇帝都被骗吃了哑巴亏，可见古代的骗子多么胆大包天。

如何防骗？怎样避免财产损失？古人见招拆招，总结了一套防骗秘诀，欲知详情，请看下期。(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜)