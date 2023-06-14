洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳：产业风起向未来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.10 08:14
工作人员在组装氢燃料电池发动机(资料图片)

　　产业兴则城市兴，产业强则城市强。行走洛阳，处处奔涌着产业发展的澎湃动能——

　　中州时代新能源生产基地、洛阳石化百万吨乙烯项目加快建设，海澜集团服装生产基地部分投产，一个个龙头项目将挺起洛阳制造业的“脊梁”；龙门实验室建立“企业出题+实验室答题”创新模式，实现创新链与产业链“无缝对接”；沉浸式演艺、剧本娱乐、电竞数娱等新文旅产业蓬勃兴起，特色种植、牛羊养殖、民宿经济等乡村特色产业加快发展……

工作人员在检验消防机器人(资料图片)

　　近年来，市委把发展产业作为现代化洛阳建设的首要任务，持续完善思路举措，推动城市提质、乡村振兴等重点工作围绕产业展开，以产业升级、人口集聚、城市发展、城乡融合的良性互动，推动现代化洛阳建设迈出坚实步伐。

　　聚焦风口，重塑产业格局

中州时代新能源生产基地项目加快推进 洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 张若含 摄

　　塔吊林立、机器轰鸣，中州时代新能源生产基地项目建设现场一派热火朝天景象。全面对标“灯塔工厂”，中州时代将在洛形成千亿级新能源电池基地，并带动上下游配套产业产值达2000亿元。

　　黄河北岸，孟津先进制造业开发区。总投资278亿元的洛阳石化百万吨乙烯项目落地开工，未来将彻底扭转“多油少化”问题，加快打造上下游一体、具有核心竞争力的绿色石化先进材料产业基地。

　　不仅如此，中航光电高端光电子器件产业园、洛轴新能源装备轴承智能化生产基地等一批重大产业项目拔地而起、蓄势待发。巩固传统产业基本盘，布局风口产业新赛道，洛阳产业格局加快重塑。

　　产业发展是城市发展的核心命题。一座城市如果产业发展滞后，就无法带动充分就业、集聚创新人才，高质量发展也无从谈起。面向未来，推动现代化洛阳建设，重点在产业，希望也在产业。

　　当下，一手抓风口产业引进培育，通过招商引资积极抢占新赛道，一手抓传统产业向风口关联，通过“三大改造”在优质存量上做大增量，洛阳产业发展交出了一份亮眼的“成绩单”。如今，宁德时代、海澜集团、三六零、华为、万达、华强方特等行业龙头纷纷布局洛阳，洛轴混改、洛耐上市、中航光电强势扩产，正引领洛阳发展行稳致远。

　　与此同时，我市强化集群发展理念，梳理确定新能源汽车、化工新材料、光电元器件等重点产业链，用好市场化手段，创新投融资方式，着力形成龙头企业“顶天立地”、高成长性企业“铺天盖地”的生动局面。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    有种剧痛叫“带状疱疹”，过度劳累、熬夜会诱发
    有种剧痛叫“带状疱疹”，过度劳累、熬夜...
    有种剧痛叫“带状疱疹”，过度劳累、熬夜会诱发
        近日，57岁的张先生来电说，希望通过他的经历给大家提个醒，得了带状疱疹一定要及时就诊，别像他一样等到疼...
  • ·中科院陈子江院士团队来洛解决不孕不育难题，速约！
  • ·几个简单小动作，有益健康常做做
  • ·还在跷二郎腿吗？快放下！
    		•
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
        回顾光辉历史、游赏名山秀水、领略非遗文化……前两期，我们为您推荐了“行走河南·读懂中国”的六条主题旅游...
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳已建成的152个社区体育公园成为市...
  • 全市开发区改革发展座谈会召开
  • 最新进展！中州时代新能源生产基地项...
  • 10日起，洛阳龙门站加开4趟高铁列车
  • 切身感受东莞发达的会展经济 洛阳跟班...
  • 今晚油价上调 加满一箱油多花9.5元
  • “草帽间”里的强村富民密码（乡村振...
  • 快讯！洛阳市产业发展观摩活动启动【...
  • 88岁的夏光耀：70年前的宣传画片 见证...
  • 西工区行署路社区：小院落变大组团 居...
    		•
    百姓呼声
    能否增设涧西区至孟津区的公交？官方回应
    洛阳市什么时候能引进盒马生鲜商超？
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    惟有葵花向日倾

    四季有花 隋唐打卡

    偶遇蹭拍

    神都潮夏夜
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605