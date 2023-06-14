洛阳：产业风起向未来

产业兴则城市兴，产业强则城市强。行走洛阳，处处奔涌着产业发展的澎湃动能。

工作人员在组装氢燃料电池发动机(资料图片)

产业兴则城市兴，产业强则城市强。行走洛阳，处处奔涌着产业发展的澎湃动能——

中州时代新能源生产基地、洛阳石化百万吨乙烯项目加快建设，海澜集团服装生产基地部分投产，一个个龙头项目将挺起洛阳制造业的“脊梁”；龙门实验室建立“企业出题+实验室答题”创新模式，实现创新链与产业链“无缝对接”；沉浸式演艺、剧本娱乐、电竞数娱等新文旅产业蓬勃兴起，特色种植、牛羊养殖、民宿经济等乡村特色产业加快发展……

工作人员在检验消防机器人(资料图片)

近年来，市委把发展产业作为现代化洛阳建设的首要任务，持续完善思路举措，推动城市提质、乡村振兴等重点工作围绕产业展开，以产业升级、人口集聚、城市发展、城乡融合的良性互动，推动现代化洛阳建设迈出坚实步伐。

聚焦风口，重塑产业格局

中州时代新能源生产基地项目加快推进 洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 张若含 摄

塔吊林立、机器轰鸣，中州时代新能源生产基地项目建设现场一派热火朝天景象。全面对标“灯塔工厂”，中州时代将在洛形成千亿级新能源电池基地，并带动上下游配套产业产值达2000亿元。

黄河北岸，孟津先进制造业开发区。总投资278亿元的洛阳石化百万吨乙烯项目落地开工，未来将彻底扭转“多油少化”问题，加快打造上下游一体、具有核心竞争力的绿色石化先进材料产业基地。

不仅如此，中航光电高端光电子器件产业园、洛轴新能源装备轴承智能化生产基地等一批重大产业项目拔地而起、蓄势待发。巩固传统产业基本盘，布局风口产业新赛道，洛阳产业格局加快重塑。

产业发展是城市发展的核心命题。一座城市如果产业发展滞后，就无法带动充分就业、集聚创新人才，高质量发展也无从谈起。面向未来，推动现代化洛阳建设，重点在产业，希望也在产业。

当下，一手抓风口产业引进培育，通过招商引资积极抢占新赛道，一手抓传统产业向风口关联，通过“三大改造”在优质存量上做大增量，洛阳产业发展交出了一份亮眼的“成绩单”。如今，宁德时代、海澜集团、三六零、华为、万达、华强方特等行业龙头纷纷布局洛阳，洛轴混改、洛耐上市、中航光电强势扩产，正引领洛阳发展行稳致远。

与此同时，我市强化集群发展理念，梳理确定新能源汽车、化工新材料、光电元器件等重点产业链，用好市场化手段，创新投融资方式，着力形成龙头企业“顶天立地”、高成长性企业“铺天盖地”的生动局面。