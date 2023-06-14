末伏第1天！洛阳晴天间多云 最高温度34℃

今日洛阳晴天间多云，偏北风2级~3级，气温24℃~34℃。 进入立秋节气，三伏天开始倒计时。今天是末伏第一天，末伏将持续至8月19日，共10天。 省气象台提醒，近期全省大部分地区最高气温起伏不大，但由于相对湿度较高，天气仍然闷热，大家要注意做好防暑降温工作，及时补充水分，谨防中暑。 市气象台根据最新气象资料分析，受南下持续弱冷空气影响，未来几天我市云系较多，部分地区多分散性阵雨、雷阵雨天气，局地伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。 最近几天天气预报 ●今天：晴天间多云，偏北风2级~3级，气温24℃~34℃。 ●明天：多云转阴天，西南部山区局地有阵雨或雷阵雨，偏西风2级~3级，气温24℃~33℃。 ●12日(周六)：多云间阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温26℃~33℃。 ●13日(周日)：多云间晴天，局地有阵雨或雷阵雨，气温25℃~33℃。 ●14日(周一)：晴天到多云，局地有阵雨或雷阵雨，气温25℃~34℃。 ●15日(周二)：晴天间多云，西南部山区局地有阵雨或雷阵雨，气温24℃~34℃。 ●16日(周三)：晴天间多云，气温24℃~35℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）