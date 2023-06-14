全国近70名青年企业家来洛共商产业发展

9日，青年企业家助力河南高质量发展中原行——洛阳站活动在洛阳启动，来自全国、省、市青年企业家协会的近70名青年企业家来洛观摩。
9日，青年企业家助力河南高质量发展中原行——洛阳站活动在洛阳启动，来自全国、省、市青年企业家协会的近70名青年企业家来洛观摩。
9日，青年企业家助力河南高质量发展中原行——洛阳站活动在洛阳启动，来自全国、省、市青年企业家协会的近70名青年企业家来洛观摩。
此次青年企业家一行将开展为期两天的观摩，陆续走进洛阳的产业园区、历史文化景点、重点企业等，了解洛阳产业发展现状和创新创业环境，为洛阳产业发展提出针对性的意见建议，共商产业发展计划。
9日晚，洛龙区进行青年人才政策推介，向青年企业家一行详细介绍洛龙区创新创业等优惠政策，邀请青年企业家到洛龙创业、生活，为洛阳经济社会发展贡献青年力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 郭加琪 通讯员 耿若源 文/图)
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